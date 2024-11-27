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AJet yurt dışına indirimli bilet kampanyasını duyurdu

AJet, yurt dışı uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattığını açıkladı.

27 Kasım 2024 | 10:09
AJet yurt dışına indirimli bilet kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında 54 noktaya uçuş yapan AJet, yurt dışına çıkış biletlerini 9 dolar ve vergiler, Türkiye'ye geliş biletlerini ise 9 avro ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kampanya kapsamında 29 Kasım'a kadar satışa sunulacak 63 bin indirimli bilet, 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. İndirimli "Basic" biletler, "AJet.com" adresi, AJet'in cep telefonu uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Papilon Savunma (PAPIL) bedelsiz tarihi belli oldu
Kuyaş Yatırım (KUYAS) bedelsiz tarihi belli oldu
Hitit Bilgisayar (HTTBT) bedelsiz tarihi belli oldu
İnfo Yatırım (INFO) bedelsiz tarihi belli oldu
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu
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