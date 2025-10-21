AJet yurtiçi indirimli bilet nasıl alınır? Ekim 2025 Ajet bilet hangi tarihlerde geçerli?

Ajet indirimli bilet hangi tarihlerde geçerli?
Ajet'in tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan 849 TL'den başlayan indirimli bilet kampanyasının satış tarihleri ve bu biletlerin kullanılabileceği seyahat dönemi açıklandı.
Kampanya Satış Tarihleri:
Kampanyalı biletler, 21 Ekim tarihinde saat 11:00'de başladı ve 22 Ekim saat 23:59'a kadar satışta olacak.
Seyahat Dönemi:
İndirimli olarak temin edilen biletler, 1 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Yurt içi uçuşlarda indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların, biletlerini 22 Ekim gece yarısına kadar almaları gerekiyor.
AJet yurtiçi indirimli bilet nasıl alınır?
Ajet (eski adıyla AnadoluJet), tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak 849 TL'den başlayan indirimli bilet kampanyasının detaylarını ve kural & koşullarını duyurdu. Kampanya, sadece Ajet Mobil uygulaması üzerinden yapılan alımlarda geçerli olacak.
Kampanyanın Ana Koşulları ve Detayları:
|Detay
|Açıklama
|İndirimli Fiyat
|Tek yön biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.
|Satış Tarihleri
|21 Ekim 2025 Salı, saat 11:00'den 22 Ekim 2025 Çarşamba, saat 23:59'a kadar.
|Seyahat Dönemi
|1 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
|Koltuk Sınırı
|Kampanya, toplam 140.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.
|Geçerli Uçuşlar
|Tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamaktadır (Kuzey Kıbrıs hariç).
|Geçerlilik Alanı
|İndirim, yalnızca AJet Mobil uygulaması üzerinden yapılan alımlarda geçerlidir.
|Paket Tipi
|İndirim sadece Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.
|Diğer Koşullar
|İndirime vergi ve harçlar dahildir. Kampanya, diğer indirimlerle birleştirilemez.