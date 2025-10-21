AJet yurtiçi indirimli bilet nasıl alınır? Ekim 2025 Ajet bilet hangi tarihlerde geçerli?

Ajet indirimli bilet hangi tarihlerde geçerli?

Ajet'in tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan 849 TL'den başlayan indirimli bilet kampanyasının satış tarihleri ve bu biletlerin kullanılabileceği seyahat dönemi açıklandı.

Kampanya Satış Tarihleri:

Kampanyalı biletler, 21 Ekim tarihinde saat 11:00'de başladı ve 22 Ekim saat 23:59'a kadar satışta olacak.

Seyahat Dönemi:

İndirimli olarak temin edilen biletler, 1 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Yurt içi uçuşlarda indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların, biletlerini 22 Ekim gece yarısına kadar almaları gerekiyor.

AJet yurtiçi indirimli bilet nasıl alınır?

Ajet (eski adıyla AnadoluJet), tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak 849 TL'den başlayan indirimli bilet kampanyasının detaylarını ve kural & koşullarını duyurdu. Kampanya, sadece Ajet Mobil uygulaması üzerinden yapılan alımlarda geçerli olacak.

Kampanyanın Ana Koşulları ve Detayları: