Akbank’tan yapılan açıklamada bankacılık hizmetlerinin tüm kanallarda kesintisiz devam ettiği belirtildi; süreç içinde mağduriyetlerin giderilmesi için alınan önlemler paylaşıldı.

Akbank’ın twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Bankacılık hizmetlerimiz tüm kanallarımızda kesintisiz olarak devam ediyor. Bu süreçteki mağduriyetlerin giderilmesi için önlemlerimiz;

06.07.2021 tarihinde başlayan teknik sorun kaynaklı kesintiler giderilmiş olup, tüm kanallarımız hizmete açılmıştır. Konuyla ile ilgili olarak;

Ekstre ödemesi 06.07.2021 veya 07.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından 08.07.2021 tarihine ötelenmiştir. Bu tarihte yapılacak ödemelerinize faiz yansıtılmayacaktır.

Kredi taksit tarihi 06/07/2021 – 07/07/2021 olan bireysel kredilerde ödeme yapılamaması sebebiyle ilgili günler için işleyen gecikme faizi iade edilecektir.

Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 – 07.07.2021 olan ticari krediler için ilgili günlerde faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

06.07.2021-12.07.2021 tarihleri arasında müşterilerimizin aşağıda belirtilen işlemleri ücretsiz olacaktır. Söz konusu tarih aralığında alınan ücretlerin de iadesi gerçekleştirilecektir.

-Tüm kanallarımızda vadesiz hesaplardan yapılan havale/EFT/FAST işlemleri

-Tüm diğer banka ATM’lerinden tüm Akbank kartları ile yapılan hesaptan para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemleri

-ATM’lerimizden yapılan limit üstü para çekme işlemleri

-ATM’lerimizden yapılan kartlı–kartsız para yatırma işlemleri

Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00 – 19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir. Yaşanan aksaklık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.