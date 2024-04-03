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Akbank'tan emeklilere 17 bin 500 TL'ye varan ödül

Akbank, SGK emekli maaşını 30 Nisan'a kadar bankaya taşıyanlara toplamda 17 bin 500 TL'ye varan ödül sunuyor.

03 Nisan 2024 | 12:04
Son Güncellenme: 03 Nisan 2024 | 12:15
Akbank'tan emeklilere 17 bin 500 TL'ye varan ödül

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, yeni bir kampanya ile emeklilere özel avantajlar sunmaya devam ediyor. SGK emekli maaşını 30 Nisan'a kadar Akbank'a taşıyanlar, 15 bin TL'ye varan nakit promosyondan yararlanıyor. Hesabını taşıyanlar, Axess veya Wings kartlarından ya da hesaplarından verecekleri her yeni otomatik ödeme talimatı için toplamda 2 bin 500 TL'ye varan chip-para ödülü kazanıyor. Böylece, toplamda 17 bin 500 TL'ye varan ödül kazanma şansına sahip oluyor.

SGK emeklileri, maaşları yatmadan 4 gün öncesine kadar yüzde 0 faiz ile para çekebilme imkanı da sunan bu kampanya ile Akbanklıların ayrıcalıklı dünyasına katılıyor. Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olan müşterilerin yararlanabildiği kampanyada, müşteriler maaş tarihinden 4 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.

Akbank, emekli müşterilerine sağladığı bu ayrıcalıklarla finansal hizmetlerde öncü ve yenilikçi yaklaşımını, müşteri memnuniyetini ve finansal güveni ön planda tutmaya devam ediyor.

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