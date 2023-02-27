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Akbank'tan temettü dağıtma kararı

Akbank Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmek üzere 8 milyar 996 milyon lira nakit kar payı dağıtılmasına karar verildi.

27 Şubat 2023 | 10:40
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Akbank'tan temettü dağıtma kararı

Akbank, 2022'deki faaliyetlerinden sağlanan kardan hisse başı net 1,56 lira kar payı dağıtma kararı aldığını duyurdu.

Akbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda dağıtılacak kar payına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Duyuruda, Akbank Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmek üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 173'ü olan 8 milyar 996 milyon liranın nakit brüt kar payı olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirildi.

Nakit kar payı ödemelerine 30 Mart itibarıyla başlanılacağı kaydedilen duyuruda, 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payının brüt 1,73 lira, net ise 1,557 lira olacağı ifade edildi.

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