Akbank zamlı emekli promosyonu ne kadar oldu? 2024 Akbank emekli promosyonu

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Kampanyaya katılmak için mobilden Akbanklı olma tarihi itibarıyla 35 gün içerisinde "Kazanan Akbanklı" programına katılmak, Akbank Kart ve Artı Para ürünlerine sahip olmak ve Otomatik Fatura Ödeme Talimatı vermek yeterli oluyor.

Kampanya kapsamında, 1 yıl boyunca düzenli ve tek seferde aylık 25 bin-50 bin lira para girişi yapmayı taahhüt eden Akbanklılar 2 bin 500 lira, 50 bin-100 bin lira taahhüt edenler 5 bin lira, 100 bin lira ve üzeri taahhüt edenler ise 7 bin 500 lira chip-para promosyonu kazanıyor.

Ayrıca kampanya kapsamında, 1 yıl boyunca EFT, Havale, Ortak ATM kullanımı ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor, her ayın son 3 günü de faizsiz Artı Para avantajından yararlanılabiliyor.