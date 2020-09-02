Ekonomist Dergisi’nin Instagram canlı yayınında Girişim Sohbetleri’nin konuğu Akinon Kurucu Ortağı ve CEO’su Tolga Tatari oldu.

Burcu Tuvay’ın sorularını yanıtlayan Tatari, şirketin büyüme hedeflerini anlattı. Perakende sektörünün kullandığı dijitalleşme araçlarının yetersiz kalması düşüncesinden yola çıkarak altı kişilik ekiple kurduğu ve kurulduğu zaman dört markaya hizmet veren Akinon’un, bugün 250 kişiye istihdam sağlayan bir teknoloji şirketine dönüştüğünü ifade eden Tatari, önümüzdeki yıl bu sayıyı 450’ye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Teknoloji altyapısını sağladığı 80 perakende markasının dijital operasyonlarının büyümesine yardımcı olan Türk yazılım şirketi Akinon, ürettiği teknolojiyi tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefliyor. Tatari, “Exit (Çıkış) niyetimiz yok. O konuda dersimizi aldık. Global bir Türk şirketi olmayı hedefliyoruz. Orta vadede büyümek için şirket satın almalarına sıcak bakıyoruz” diye konuştu.