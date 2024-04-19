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AKOM saat verdi... İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafif şekilde görülen yağışların yarın fırtınanın etkisiyle kuvvetlenmesinin ve il geneline yayılmasının beklendiğini duyurdu.

19 Nisan 2024 | 17:33
Son Güncellenme: 19 Nisan 2024 | 17:45
AKOM saat verdi... İstanbul için sağanak uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri, orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girecek.

İl genelinde hafif şekilde görülen yağışların, yarın erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde, saatte 40-65 kilometre hızla esecek rüzgarla etkisini arttırması bekleniyor.

Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batıdaki ilçelerde başlaması beklenen sağanak geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50 kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi geç saatlerde etkisini kaybetmesi, pazar günü itibarıyla da şehri terk etmesi öngörülüyor.

Halihazırda 12-14 derece aralığına gerileyen sıcaklıkların, tekrar 20 derecelerin üzerine yükselmesi bekleniyor.​​​​​​​

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