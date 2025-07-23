Alarko Holding ve İKSV'den 'Sanata İlk Adım' projesi

Alarko Holding’in, erken yaşlardan itibaren çocukların ve gençlerin sanatla buluşmasını hedefleyen “Sanata İlk Adım” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Alarko Holding ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sanata İlk Adım" projesi, İKSV festivalleriyle paralel olarak düzenlenen sanat atölyelerinde, çocuk ve gençleri erken yaşta sanatla tanıştırmayı amaçlıyor.

44. İstanbul Film Festivali kapsamında nisan-haziran ayları arasında düzenlenen Stop-Motion Animasyon Atölyesi’nde 14-19 yaş grubundaki 52 katılımcı, özgün karakterler tasarlayıp animasyonlar oluşturdu. Ayrıca katılımcılar, yapay zekâ destekli araçlarla animasyon üretimini deneyimledi; kurgu, ses tasarımı ve hikâye anlatımı gibi animasyonun farklı alanlarını keşfetme fırsatı yakaladı. Atölyeler sonunda üretilen filmler, 30 Haziran tarihinde İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan’ın, atölyenin yürütücülüğünü üstlenen yönetmen Gökalp Gönen’in, Anima İstanbul’un kurucusu Mehmet Kurtuluş’un ve Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Merve Dizdar’ın da konuk olduğu çevrim içi kapanış etkinliğinde gösterildi.

“Sanata İlk Adım” projesinin ikinci ayağında, “Müzikli Bir Hafta Sonu” atölyeleri düzenlendi. 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında haziran ayında İstanbul’un hem Avrupa hem Anadolu yakasında üç farklı mekânda dans eğitmenleri Esma Akın ve Aydan Uysal'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen hip-hop dans atölyelerinde, 7-12 yaş gruplarındaki 73 çocuk, müzik ve dans aracılığıyla yaratıcılıklarını keşfetmenin heyecanını yaşadı.

"Sanata İlk Adım" projesinin bir sonraki ayağında ise 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında 10 ve 12 Temmuz tarihlerinde 6-12 yaş grubundaki 120 katılımcıyla Renk Renk Caz Atölyeleri gerçekleştirildi. Katılımcılar, müzisyen Ezgi Daloğlu ile ritim duygularını keşfederek kendi ritimlerini oluştururken, sanat eğitmeni Uğur Kaya ile portre sanatını öğrenerek enstrümanları portreye dönüştürüp yaratıcı çalışmalar yaptı. Caz müzisyeni Meltem Ege ile bir araya gelen çocuklar, perküsyon enstrümanlarıyla Latin caz ritimlerini keşfetti. Bossa nova ve samba gibi müzik türlerine dair temel bilgileri edindi.

Sırada Tiyatro Atölyeleri Var

Çocukların sanat aracılığıyla kendilerini keşfetmelerine, duygularını özgürce ifade etmelerine ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak tanıyan atölye serisi, tiyatro atölyeleri ile devam edecek. 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Kasım ayındaki ara tatil döneminde düzenlenecek atölyeler, 4-6 ve 7-9 yaş gruplarındaki çocuklara yönelik olarak tasarlandı. Sevinç Erbulak’ın “Tiyatroda Bir Gün” kitabından esinlenerek hazırlanan yaratıcı etkinlikler ve sahne arkası deneyimlerle, çocukların hayal dünyası zenginleştirilecek. İfade becerilerini geliştirmeye odaklanan bu atölyeler, minik katılımcılara sahne sanatlarının büyülü atmosferinde unutulmaz bir serüven sunacak.

Alarko’dan Vizyoner Bir Yatırım: Kültürel ve Sanatsal Katılımı Yaygınlaştırmak

"Sanata İlk Adım" projesi, Alarko Holding’in sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel kalkınmaya öncelik veren sürdürülebilirlik vizyonunun bir parçası olarak dikkat çekiyor. Alarko çalışanlarının çocuklarının da katılım sağladığı “Sanata İlk Adım” etkinlikleri, Topluluk bünyesinde ortak bir deneyim alanı sağlıyor. Alarko, sanata erişimi yaygınlaştırmayı, fırsat eşitliğini sanat aracılığıyla artırmayı ve özellikle çocukların yaratıcı potansiyelini ortaya çıkaracak platformları desteklemeye devam etmeyi hedefliyor.

