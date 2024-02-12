Aldığınız kozmetik ürünün sahte olduğunu nasıl anlarsınız? Acvit Kozmetik CEO’sundan kritik tavsiye

1999 yılında takviye gıdalar üreten ve pazarlayan bir şirket olarak kurulan Acvit Kozmetik, 2003 yılında rotasını kozmetik sektörüne çevirdi. Tüy dökücü krem üreterek sektöre giriş yapan şirket, zaman içinde ürün segmentini genişletti. Bugün gelinen noktada ise Acvit markası altında 43 çeşit kişisel doğal bakım ürününü tüketicilerle buluşturuyor. Yenilebilen doğal maske ve şampuan, yapay zekâ cilt bakım maskesi ve serumu gibi inovatif ürünlere imza attıklarını belirten Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, “Esenyurt Gökevler’de, İkitelli Mutsan Sanayi Sitesi’ndeki tesislerimizde üretim yapıyoruz. İkitelli tesisimiz aylık likitte 1,5 milyon kutu, kremde 1,2 milyon kutuluk üretim kapasitesine sahip. Esenyurt tesisimizde ise 3 milyon adetlik üretimimiz var” diyor.



17 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Şirket; dermo kozmetik, doğal kozmetik, kişisel bakım ürünleri, takviye edici gıdalar, doğal bitkisel ürünler, doğal bitkisel sular ve macunlar, medikal ve kozmetik ürünler üretiyor. Bugün itibariyle 17 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Çetin, “Ciromuzun yüzde 37’si ihracattan geliyor. Ortadoğu, Arap ülkeleri, Balkanlar ve Avrupa’ya ihracatımız var. Kosova’dan Fransa’ya, Romanya’dan Almanya’ya kadar pek çok ülkeye ürün satıyoruz. 2024 yılında ihracat yaptığımız ülke sayısını 25’e, 2025’te ise 35 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz” diye anlatıyor.

SAHTE ÜRÜNLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Çetin, sektörde sahte ürün sorununun giderek büyüdüğünün ve tüketicilerden gelen şikayetlerin arttığının altını çiziyor. Merdiven altı ve imitasyon kozmetik ürünlerinin hem tüketicilere hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini vurgulayan Çetin, tüketicilere Sağlık Bakanlığı’nın devreye koyduğu Ürün Takip Sistemi’ni (ÜTS) cep telefonlarına indirmelerini tavsiye ediyor. Çetin, “Kozmetik alırken cep telefonunuzdan ürünün barkodunu okutup anında sahte mi, değil mi görebilirsiniz. Sahte ise o anda direkt bakanlığa şikâyet kaydı oluşturabilirsiniz” diye ekliyor.

“CİLT VE SAÇ PROBLERİMLERİ ARTTI”

Yaptıkları araştırmalar sonucu son yıllarda cilt sorunu yaşayan kişi sayısının her geçen gün daha da arttığına dikkat çeken Çetin, “Büyükşehirlerde 3 bin kişi üzerinden yaptığımız araştırmada cilt sorunlarının hızlı bir şeklide artış gösterdiğini gözlemledik. 1990’lı yıllarda şehirlerde cilt sorunu yaşayan ve çözüm arayanları onarı yüzde 31,5 iken, 2023 yılına baktığımızda bu oran yüzde 79’e varmış durumda. Yani aradan geçen 33 yılda cilt sorunlarında yüzde 150,5’lik artış var. Bu, kimyasal içeren kozmetik ürünlerinin ortaya koyduğu tablo. Saçla ilgili kısmını ele aldığımızda ise,1990 yılında saç dökülme oranı yüzde 21 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 63,5’e çıkmıştır. Yüzde 300,1 artış var. Aynı ciltte olduğu gibi saç dökülmelerini ve sorunlarını meydana getiren de çok köpüren kimyasal içeren şampuanlardır. Bu sorunları yaşamamak için kozmetik ürünlerinde doğal, kokusuz, köpürmeyen ve çevre dostu ürünlerin seçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

