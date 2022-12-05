Alışveriş poşetine zam talebi

Market alışverişlerinde 25 kuruşa satılan poşet için zam talebi geldi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu poşetin fiyatının 75 kuruşa yükseltilmesini istedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan talebe gerekçe olarak çevre kirliliği gösterildi.

Federasyon Başkanı Ömer Düzgün, poşet üretim maliyetinin, kalitesine göre, 1 liraya kadar yükselebildiğini söyledi.

Ücretli poşet uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinde başlamıştı. Poşete zam konusu geçen yıl aralık ayında da gündeme gelmişti. Ancak bakanlık, 2022 yılında da poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam etmesine yönelik karar almıştı.

Bakanlık verilerine göre, uygulamayla 4 yılda, plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu ve 23 bin ton sera gazı salımı engellendi.