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Alman şirket açıkladı: Yeni işten çıkarma dalgası kapıda

Almanya merkezli küresel otomotiv tedarikçisi Bosch, yeniden yapılanma programı kapsamında 2029 yılına kadar Almanya’daki 1.100 pozisyonu daha azaltacağını açıkladı.

23 Temmuz 2025 | 10:03
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2025 | 15:23
Alman şirket açıkladı: Yeni işten çıkarma dalgası kapıda

Bosch’tan yapılan açıklamada, artan rekabet, fiyat baskısı ve bazı müşterilerin elektrikli araçlara geçiş sürecinde yaşadığı gecikmelere bağlı olarak satışlarda düşüş yaşandığı belirtildi. 

The Brussels Times'ın haberine göre şirket, bu gelişmelerin iş gücü azaltımına neden olduğunu bildirdi.

Planlanan işten çıkarmalar, şirketin Almanya’nın güneyindeki Reutlingen kentinde bulunan fabrikasını da kapsıyor. 

Bosch, burada şanzımanları yöneten kontrol üniteleri üretiminin artık rekabetçi olmadığını ifade ederek, tesisin yarı iletken üretimine odaklanacak şekilde yeniden organize edileceğini açıkladı.

Yeni duyurulan iş gücü kesintileri, 2023 yılı sonunda başlayan ve ağırlıklı olarak Almanya’daki otomotiv, el aletleri ve ev aletleri bölümlerini etkileyen 7.000 kişilik işten çıkarma kararlarına ek olarak geldi. Bosch’un dünya genelinde yaklaşık 418.000 çalışanı bulunuyor.

Yeni kesintiler; üretim hattı çalışanları, geliştirme ekipleri ve idari personeli kapsıyor.

 

 

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