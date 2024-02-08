Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi Dragon kapsülüyle ISS'den ayrıldı ve dünyaya dönüş yolculuğu sürüyor. Peki, bu yolculuk ne kadar sürecek? Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat sürmesi bekleniyor.

9 Şubat'ta Daytona Beach'e inmesi planlanıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülünün, 9 Şubat'ta ABD yerel saatiyle 08.30'dan sonra (TSİ 16.30) Florida'da Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yapması bekleniyor. Axiom Space'in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ax-3 ekibinin, Florida kıyısına iniş yapana dek 47 saatlik bir yolculuk yapması öngörülüyor. Daytona Beach bölgesinde okyanusa 9 Şubat'ta TSİ 16.30'da iniş yapması beklenen Dragon kapsülü için Axiom Space canlı yayını da yerel saatle 07.25'te (TSİ 15.25) başlayacak.

Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı. Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışı, iniş yapılacak bölgedeki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti. Alper Gezeravcı, ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti.

ALTERNATİF SÜRE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise dün Gezeravcı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasından hemen önce telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Alper Gezeravcı, daha önce gerçekleşmiş görevlere göre biraz daha uzun süreceğini belirterek, "takriben 47 saatlik uçuş sürecinden sonra 9 Şubat’ta Türkiye saatiyle 16.00 gibi Florida’nın doğu sahiline ya da Cape Canaveral açıklarına iniş yapmayı planladıklarını" söyledi.

Gezeravcı, yolculuk süresinin 47 saat olarak öngörüldüğünü, alternatif planlama da yapıldığı belirterek, "Farklı hava durumu senaryoları gerçekleşirse bu da 56 saat." dedi.

En uzun yolculuk

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada da uzay aracının 2 gün sürecek uzun yolculuk sonunda 9 Şubat Cuma günü Türkiye saati ile 16.30'da Dünya'ya inmesinin beklendiğine yer verilerek, "Bu yolculuk, Dragon kapsülünün şu ana kadar yaptığı en uzun transfer süresi olarak rekor kıracak." ifadesi kullanıldı.