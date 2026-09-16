20’nci yılında yeni nesil eğlence deneyimi sunuyor

JJ Entertainment Genel Müdürü Can Aydoğdu’nun verdiği bilgilere göre marka; konser salonlarından açık hava organizasyonlarına, gastronomiden dijital platformlara ve uluslararası müzik projelerine kadar uzanan ‘yeni nesil bir eğlence modeli’ oluşturuyor. Şirketin son dönemdeki yatırımlarının merkezinde, İstanbul Ataşehir’deki JJ Arena ve JJ Arena Garden yer alıyor.

Ekonomist’in 30 Ağustos - 12 Eylül 2026 tarihli sayısından

3 bin 500 kişi kapasiteli JJ Arena, yalnızca konserlere değil, farklı disiplinlerden kültür-sanat etkinliklerine de ev sahipliği yaparak klasik konser salonu anlayışının dışına çıkıyor. JJ Arena Garden ise açık hava konseptiyle müzik, gastronomi ve sosyal yaşamı aynı alanda bir araya getiriyor. Böylece ziyaretçilere yalnızca bir konser izleme değil, etkinlik öncesinden sonrasına uzanan bütünsel bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Bu yaklaşım JJ Pub konseptinde de kendisini gösteriyor. İstanbul Kanyon’un yanı sıra Gaziantep, Kayseri ve Adana’da faaliyet gösteren JJ Pub’lar; canlı müziği gastronomi ve sosyal yaşamla birleştiriyor. Mekanlarda konserlerin dışında kültür-sanat etkinlikleri ve atölyeler düzenlenerek günün farklı saatlerinde yaşayan hibrit sosyal alanlar oluşturuluyor. Aydoğdu, yeni dönem hedeflerini, “Mekanlarımızı yalnızca konser izlenen yerler olarak değil, insanların vakit geçirmek, sosyalleşmek ve farklı deneyimler yaşamak için tercih ettiği yaşam alanları haline getirmek istiyoruz” sözleriyle ifade ediyor.

Dijital ve küresel büyüme

Jolly Joker’in büyüme stratejisinin bir diğer ayağını dijitalleşme oluşturuyor. Pandemi döneminde online konser platformu olarak hayata geçirilen JoJo, bugün biletleme ve hibrit etkinlik altyapısı sunan bir dijital platforma dönüşmüş durumda. Marka, önümüzdeki dönemde dijital konser deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve fiziksel etkinliklerle dijital deneyimi aynı ekosistemde buluşturmayı hedefliyor. Uluslararası açılımın adresi ise Pulse. Daha önce Khruangbin ve Franz Ferdinand gibi dünyaca tanınan sanatçıları Türkiye’deki müzikseverlerle buluşturan Pulse, Türkiye’yi uluslararası turnelerin önemli duraklarından biri haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Aydoğdu, “Pulse tarafında hedefimiz Türkiye’nin global müzik takvimindeki yerini güçlendirmek ve daha fazla uluslararası sanatçıyı Türkiye’deki dinleyicilerle buluşturmak. JoJo ile de konser deneyiminin sınırlarını dijital dünyaya taşımayı ve hibrit etkinlik modelini büyütmeyi amaçlıyoruz” diyor.