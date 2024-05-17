ARA
Bist 100
10792,53
-0,98%
Bist 100
Dolar/TL
32,1912
0,004%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7853
-0,15%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0806
-0,1621%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2415,08
-1,9%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Mayıs 2024 altın fiyatları…

17 Mayıs 2024 | 11:30
Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 477 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 462 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,6 yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 2 bin 477 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 70 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 210 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 386 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor.

Çarşamba günkü enflasyon verilerinin ardından Fed'in yüzde 74 ihtimalle eylülde faiz indirimine gideceğini gösteren fiyatlamalar, dün Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından yüzde 68 seviyesine indi.

Dün, New York Fed Başkanı John Williams, yavaşlama sinyali veren enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladığını ancak bu olumlu haberlerin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeye başlaması için yeterli olmadığını söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD’de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2415,08 -1,9%
  • ALTIN ONS 2333,48 -1,9%
  • BIST 100 10792,53 -0,98%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,835 0,029%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37386 0,32239%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,625 1,5703%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1912 0,004%
  • EURO/DOLAR 1,0806 -0,1621%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7853 -0,15%
  • STERLIN/DOLAR 1,26919 -0,19345%
Günün En Çok Okunanları
Hürriyet (HURGZ) Ziraat Bankası'na gayrimenkul satış ve devri yaptı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
Özyaşar Tel (OZYSR) halka arzı kaç gün sürecek? Kaç lot dağıtacak? Şirket ne iş yapıyor?
GERİ
İLERİ
Hürriyet (HURGZ) Ziraat Bankası'na gayrimenkul satış ve devri yaptı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL