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Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Ağustos 2024 altın fiyatları...

07 Ağustos 2024 | 10:50
Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

 Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 583 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen altında 2 bin 581 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 583 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 328 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 246 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,84 altında 2 bin 390 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,20 üstünde 2 bin 396 dolar seviyesinde bulunuyor.

Pazartesi günü resesyon endişeleriyle varlık fiyatları üzerinde görülen satış baskısının etkileri törpülenirken, bunda önde gelen merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarının büyük payı bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti.

Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

Bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 415 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 350 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
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