ARA
Bist 100
8245,12
0,03%
Bist 100
Dolar/TL
27,3003
0,1706%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8203
0,0438%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0556
-0,1551%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1663,86
-0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Amazon'a dava şoku! Hisseleri sert düştü

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile 17 eyalet başsavcısı, Amazon'a tekel gücünü yasa dışı şekilde kullanarak rekabete aykırı davrandığı iddiasıyla dava açtı. Açıklamanın ardından Amazon'un hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

27 Eylül 2023 | 09:37
0
Amazon'a dava şoku! Hisseleri sert düştü

FTC'den yapılan açıklamada, şirketin eylemlerinin fiyatların düşmesinin durmasına, satıcılardan aşırı yüksek ücret alınmasına, kalitenin düşmesine, inovasyonun bastırılmasına ve rakiplerin Amazon'a karşı adil bir şekilde rekabet etmesinin engellenmesine olanak sağladığı savunuldu.

Amazon'un yasayı büyük bir şirket olduğu için değil, mevcut rakiplerin büyümesini ve yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engelleyen dışlayıcı bir davranış tarzına giriştiği için ihlal ettiği öne sürülen açıklamada, Amazon'un eylemlerinin hiçbir rakibinin şirketin piyasadaki hakimiyetini tehdit etmemesini sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, Amazon'un kurduğu düzenin her yıl perakende satışlarda yüz milyarlarca doları, büyük ve küçük işletmeler tarafından satılan yüz binlerce ürünü ve yüz milyondan fazla tüketiciyi etkilediği ifade edildi.

Amazon'a açılan davada FTC'ye katılan eyaletler; Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Hampshire, New Mexico, Nevada, New York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island ve Wisconsin olarak sıralandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen FTC Başkanı Lina Khan, şikayetlerinin, Amazon'un tekel konumunu yasa dışı bir şekilde sürdürmek için nasıl bir dizi taktik kullandığını ortaya koyduğunu belirtti.

Şikayetlerinde Amazon'a yönelik ayrıntılı iddiaların yer aldığını ifade eden Khan, "Bugünkü dava, Amazon'un tekelci uygulamalardan sorumlu tutulmasını ve kaybedilen serbest ve adil rekabet vaadinin geri getirilmesini amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.


 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1663,86 -0,09%
  • ALTIN ONS 1895,63 -0,27%
  • BIST 100 8245,12 0,03%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,3003 0,1706%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8203 0,0438%
  • EURO/USD 1,0556 -0,1551%
  • INGILIZ STERLINI 1,21488 -0,08019%
  • JAPON YENI 149,097 0,021%
  • KANADA DOLARI 1,35245 0,04956%
  • RUS RUBLESI 96,5035 -0,5108%
Günün En Çok Okunanları
25. yılını kutlayan Google nasıl kuruldu? İlk adı neydi? Google'ın kısa tarihçesi
Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor
Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Enflasyon, F-16 meselesi, sivil anayasa... Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü açıklamalar
Enflasyon, F-16 meselesi, sivil anayasa... Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü açıklamalar
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te 'kısmi ödeme' dönemi başlıyor, kimler faydalanacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te 'kısmi ödeme' dönemi başlıyor, kimler faydalanacak?
Nissan CEO'su elektrikli otomobiller için yeni yol haritasını açıkladı
GERİ
İLERİ
25. yılını kutlayan Google nasıl kuruldu? İlk adı neydi? Google'ın kısa tarihçesi
Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Enflasyon, F-16 meselesi, sivil anayasa... Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü açıklamalar
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Enflasyon, F-16 meselesi, sivil anayasa... Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü açıklamalar
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te 'kısmi ödeme' dönemi başlıyor, kimler faydalanacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL