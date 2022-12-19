Anadolu Hayat Emeklilik’ten “Tohum Kumbaram” projesi

Doğa ile bağlantısı zayıflayan çocuklara, daha iyi bir gelecek vizyonuyla tohum biriktirme alışkanlığı kazandırarak, çocuklarda üretim-tüketim dengesi bilincini ve ileri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan proje kapsamında ilk etapta 3 yılda 25 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Kuruldukları günden bu yana, bireylerin üretken oldukları dönemdeki hayat standartlarının sürekliliğini hedeflediklerini belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Doğanın bize sunduğu ileri dönüşüm modelini örnek alıp topraktan geleni toprağa geri kazandırmak üzere ‘Tohum Kumbaram’ sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirmeye karar verdik. Tohumla çocuğu buluşturan yeni projemizi Buğday Derneği iş birliği ile gerçekleştiriyor, bir farkındalık hareketi başlatıyoruz. Bu proje ile, geleceğimiz olan çocukların doğaya dair farkındalıklarını artırmayı ve onlara geleceği inşa ederken yeni sorumluluklar kazandırmayı hedefliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün varoluş amacının bireylere daha iyi bir gelecek sunmak üzerine kurulduğu düşünüldüğünde sürdürülebilir gelecekten bahsetmemek mümkün değil. Daha iyi bir gelecek yaratma yolunda gerçekleştirdiğimiz örnek çalışmaların referansıyla bugün yeni bir adım daha atmanın heyecanı içindeyiz. Önümüzdeki dönemde de her faaliyetimizde sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezinde konumlandırarak insanı, çevreyi ve toplumsal faydayı odağa alan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”



Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Aslan da “Tohum ve çocuk yeryüzünde birbirine en çok benzeyen iki kıymetli varlık. Onların içlerinde barındırdıkları mucize potansiyeli ancak uygun şartlar sağlanırsa ortaya çıkabilir. Bizler ‘Tohum Kumbaram’ projesi ile çocukların tohumlar ile tanışmasına, onları fark etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.