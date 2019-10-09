Anadolu mirasının destekçileri artıyor

Ekim 9, 2019 0 Yorum 79 Okunma
Anadolu mirasının destekçileri artıyor

Türkiye’de halen 153 kazı alanında süren çalışmalarla tarihi mirasın ortaya çıkarılması için uğraşılıyor.

Şirketler de yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla buna destek veriyor.

Koç Holding, Doğuş, Sanko ve Türkiye İş Bankası gibi şirketler burada aktif rol alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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