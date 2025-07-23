Anadolu Sigorta’da WorkupAStart Girişim Hızlandırma Programı

Anadolu Sigorta, 100 yıllık köklü geçmişi ve “Kaybetmek Yok” mottosuyla ikinci yüzyılında da emin adımlarla ilerliyor. Şirketimiz güçlü finansal sonuçları ve marka değeri ile sigorta sektöründe öncü rolünü sürdürürken, geleceğe dair sağlam ve yenilikçi adımlar atıyor. Dijital dönüşümü, teknolojiyi ve inovasyonu merkeze alan yaklaşımımızla ‘Geleceğin Şirketi’ vizyonunu inşa ediyoruz. Bu kapsamda Şirketimiz adına yeni bir açılım olan Workup AStart Girişim Hızlandırma Programı’nı hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz.

Yeni yüzyılımızda, teknoloji girişimleriyle birlikte inovatif iş modelleri geliştirmeye ve girişimlerin ülke ekonomisine katkı sağlayacak planlı yatırımlarına destek vermeye öncelik veriyoruz. Bu yolculuk, girişimcilik ekosistemiyle kurduğumuz iş birliklerini değil; aynı zamanda şirket içindeki kültürel dönüşümle inovasyon kapasitemizi artırmayı da hedefliyor.

Sektördeki ilk ve tek yerinde Ar-Ge merkezi belgeli şirket olarak ‘Geleceğin Şirketi’ odağıyla hız verdiğimiz bu yolculuğun kilometre taşlarında; teknolojik altyapımızda dönüşüm, yapay zeka teknolojilerinin etkin kullanımı, girişimlerle inovatif iş birlikleri ve girişim hızlandırma programımız var.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan

Anadolu Sigorta, Yapay Zeka Fabrikası ve İş Bankası Girişimcilik Ekibi’nin yetkin yaklaşımları ve tecrübelerini birleştirerek dizayn ettiğimiz Workup AStart Programı’nın ilk döneminde sigorta teknolojileri, sağlık, yapay zeka, mobilite, enerji ve doğal afet yönetimi dikeylerinden 9 girişimimiz yer alıyor. Girişimcilerimizin attığı her adımda, biz de yanlarında olmaya; onların hayallerine ortak, başarılarına destek olmaya devam edeceğiz.

Robeff Teknoloji

"Robeff, yeni nesil elektrikli ve otonom araç platformlarıyla endüstriyel alanlar odağında intralojistik çözümleri sunan derin teknoloji girişimidir. Çözümlerimiz, endüstriyel tesislerdeki manuel malzeme taşımacılığı ve yetersiz gerçek zamanlı takip sistemlerinin yol açtığı yüksek maliyetler, güvenlik riskleri ve operasyonel darboğazlara yönelik geliştirilmiştir. İleri düzey otonom sürüş yetenekleriyle Robione, hem iç hem de dış mekanlarda kesintisiz operasyon kabiliyeti sunan; aynı anda yük çekme ve taşıma fonksiyonlarını entegre şekilde gerçekleştirebilen, yerli üretim tek çözümdür. Bununla birlikte, yüksek hız kapasitesi, ölçeklenebilir boyut seçenekleri ve gelişmiş filo yönetimiyle uzaktan kontrol ve veri analitiği sistemleri, operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkarmakta ve pazarda güçlü bir fark yaratmaktadır. Aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarına özel ortak geliştirme süreçleri ve özelleştirilebilir tasarımlar sayesinde yüksek esneklik ve ölçeklenebilirlik sunmaktadır.

2024 yılında başlayan Karsan iş birliğimiz kapsamında Robione, 1.300 km’den fazla mesafede sıfır kaza ile operasyon gerçekleştirmiştir. Karsan test ekibi tarafından yapılan çalışmalara göre, Robione’nın %32 operasyonel verimlilik artışı ve %40 maliyet avantajı sağladığı raporlanmıştır. Daha fazla aracın devreye alınmasıyla birlikte bu oranların katlanarak artması beklenmektedir. Global rakiplerine kıyasla sağladığı avantajlar doğrultusunda hızlı ve kolay sevk edilebilir yapısıyla Robione’ın, yalnızca Türkiye’de değil, global boyutta önemli operasyonel iyileştirmeler sağlayabileceğine inanıyoruz."

Sensed AI

"Sensed AI olarak misyonumuz, “Yapıların Fiziksel Sağlığını İzlemenin En Sürdürülebilir Yolu” parolasıyla, binaların ve kritik altyapıların fiziksel durumunu milimetre düzeyinde izleyerek can ve mal kayıplarını minimize etmektir. Bu hedefle, uydu tabanlı Sentetik Açıklıklı Radar (InSAR) verilerini yapay zekâ destekli modellerle işleyerek son 10 yıllık risk geçmişini analiz ediyor ve gerçek zamanlı erken uyarılarla ilgili tüm paydaşları bilgilendiriyoruz. Ana ürünümüz HouseRadar; yapısal anomalileri, zemin ve yapı hareketlerini birbirinden ayrıştıran özgün InSAR algoritmaları ve güncel makine öğrenmesi teknikleri sayesinde milimetre hassasiyetle tespit ediyor. Deprem, sel, heyelan gibi doğal afet risklerini hem geçmiş veriler hem de geleceğe dönük modellerle değerlendirerek; belediyeler, sigorta şirketleri, bankalar, emlak firmaları ve altyapı operatörlerine hem tekil rapor hem de sürekli izleme aboneliği yoluyla kritik erken uyarılar gönderiyoruz.

Önümüzdeki iki yıl içinde Türkiye ve AB pazarında 28 şehirde hizmet sunarak 50 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol alanlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında deprem sonrası hızlı bina hasar analizi modülünü de geliştiriyoruz; bu sayede depremden sonraki ilk saatler içinde tüm şehrin hasar tespit haritasını çıkararak arama-kurtarma ekiplerini yönlendirebileceğiz. Uzun vadede yalnızca yapı sağlığı değil, enerji depolama, iletim hatları ve ulaşım güzergâhlarının çevresel ve fiziksel risk analizini sunan yeni dikey ürünler de hayata geçireceğiz.Girişimimiz, kuruluşundan bu yana aldığı prestijli ödüllerle güven kazanmıştır. Aralık 2024’te İTÜ BigBang’de yılın en iyi ikinci teknoloji girişimi seçilen Sensed AI; ardından, EPDK sponsorluğunda düzenlenen Enerji Teknolojileri Hızlandırma Programı 2025’te birincilik ödülünü kazanarak enerji sektörüne yapacağı katkıları görünür kılmıştır. En son olarak da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut’un ev sahipliğindeki Anahtar Fikirler Zirvesi’nde 2025’in En İyi Emlak Teknolojisi Girişimi” ödülüne layık görülmüştür. Bu başarılar, vizyonumuzu gerçekleştirme yolundaki kararlılığımızı ve sektör paydaşlarımızın bize duyduğu güveni pekiştirmiştir."

Marsirius AI Labs.

"Marsirius Artificial Intelligence Labs; FDA ve CE onaylı çok-modelli yapay zekâ motorunu tek bir bulut platformunda birleştirerek radyolojik görüntüleri milisaniye düzeyinde işler, otomatik rapor taslakları üretir ve klinik ekiplerin doğru karara hızlıca ulaşmasını sağlar.Tam entegre PACS-DICOM iş akışı, veri gizliliğini koruyan uçtan uca şifreleme ve esnek API’ler sayesinde hastaneler karmaşık IT projelerine gerek kalmadan yapay zekâ gücünden faydalanır; sonuçta tanı güvenilirliği artar, tekrar inceleme oranları azalır ve toplam sağlık maliyetleri optimum seviyeye iner. Hastalar için daha hızlı sonuç, hekimler için iş yükü azalması ve sigortacılar için israfın önlenmesi gibi çok paydaşlı bir değer zinciri yaratıyoruz.

Kısa vadede Kıbrıs çıkışlı pilot projelerimizi tamamlayıp Türkiye ve Orta Doğu’daki seçkin referans hastanelerle ölçeklenebilir kurulumlar gerçekleştiriyoruz. Orta vadede, Tempus, Azmed, Cortechs AI, Infervision, ve Quibim gibi global iş ortaklarımızın uzmanlık alanlarını duAIcheck çatısı altında toplayarak tarama başına maliyeti düşürmeyi ve hasta memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise genomik veri, patolojik analiz ve klinik karar destek katmanlarını platforma entegre ederek Marsirius’u yapay zekâ temelli, tam kapsamlı dijital tanı ekosistemi hâline getirmeyi amaçlıyoruz."

Risk Primi

"Risk Primi, Anadolu Sigorta'nın kurum içi girişimi olarak geliştirildi. Sigortacılık sektöründeki fiyatlandırma kavramlarını ve piyasa dinamiklerini oyunlaştırarak, kullanıcıların bu alandaki bilgi ve içgörüsünü artırmayı hedefliyor. Oyuncular, birer sigorta şirketini temsil ederek risk üstlenme stratejileri geliştiriyor ve temel sigortacılık kavramlarını deneyimleyerek öğreniyor.

Oyun, sektöre yeni başlayanlar için öğretici bir araç, profesyoneller için ise stratejik düşünmeyi teşvik eden bir simülasyon ortamı sunuyor. Sigortacılığın karmaşık yapısını sadeleştirerek bu alanda farkındalık yaratmayı amaçlayan Risk Primi; hem kurumsal eğitim ve etkinliklerde kullanılmak üzere fiziksel olarak, hem de mobil oyun versiyonuyla daha geniş kitlelere ulaşacak şekilde tasarlanıyor. Oyunun fiziki prototipi Şirket içinde kullanılmaya başlanmış olup, ilerleyen aşamalarda fiziksel ve dijital versiyonlarının birlikte sunulması planlanıyor."

CyberWhiz Security

"CyberWhiz, IoT ekosisteminin 3 dikeyini oluşturan uç cihazlar, bu cihazları kontrol ya da monitör eden mobil uygulamalar ve bunların bağlı olduğu bulut servisleri özelinde uçtan uca siber güvenlik çözümleri geliştiren bir teknoloji girişimidir. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle üreticilerin RED Delegated Act (DA) ve Cyber Resilience Act (CRA) gibi yeni nesil regülasyonlara uyumunu hızlandırıyor; Türkiye'de ve AB'de geliştirilen çok sayıda IoT cihazın Avrupa pazarına güvenli şekilde çıkmasını sağlıyoruz. Beyaz eşya üreticilerinden EV şarj istasyonu üreticilerine, otomotivden akıllı cihaz üreticilerine kadar farklı sektörlerdeki üreticilerle çalışan ve tüm bu dikeyleri kapsayan entegre çözümler sunabilen tek IoT siber güvenlik şirketiyiz.

Şirketlerin kendi işlerine odaklanabilmeleri için IoT siber güvenlik ve regülasyonlara uyum süreçlerini “as-a-service” modeliyle biz yönetiyoruz. Geliştirdiğimiz platform ve sürekli analiz altyapısı sayesinde, üreticiler için karmaşık teknik süreçleri yalınlaştırıyor, riskleri proaktif olarak yönetiyor ve mevzuata tam uyumlu ürünler geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz, siber güvenliği bir yük olarak değil, rekabet avantajı sağlayan bir hizmet olarak deneyimlebiliyor.

Şu ana kadar 1 Ağustos 2025 tarihli regülasyona Türkiye'deki üreticilerimizin toplam 2 milyondan fazla IoT cihazını güvenli hale getirdik."

KuartisMED

"Yenidoğan sağlığı için yenilikçi çözümler geliştirme amacıyla kurulan KuartisMED, yenidoğan doktorlarından, akademisyenlerden ve uzman mühendislerden oluşan ekibiyle yenilikçi ve özgün ürünler tasarlamakta ve geliştirmektedir. Şirket, özellikle prematüre bebekler başta olmak üzere, yenidoğanların sağlığı ve esenliği için yapay zeka destekli, güvenli ve inovatif medikal ürünler tasarlayıp üretmektedir.

KuartisMED’in ilk ürünü olan NeoSAFE, yenidoğanlarda beslenme yeteneğini nesnel ve non-invaziv bir şekilde değerlendiren, CE belgeli tıbbi bir cihazdır. NeoSAFE, bebeklerin solunum ve yutma aktivitelerini izleyerek, makine öğrenmesi algoritmaları ile beslenme yeteneğine dair klinik kararları destekleyen analizler sunmaktadır. NeoSAFE, 2021 yılında Türk Neonatoloji Derneği tarafından en yenilikçi teşhis teknolojisi ödülüne layık görülmüş ve şu anda Avrupa dahil olmak üzere 25’ten fazla hastanede başarıyla kullanılmaktadır. Nimie ise, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (NICU) ile ev ortamını birbirine bağlayan ve aradaki bakım boşluğunu dolduran dijital bir bakım platformudur. Nimie, yapay zekâ destekli analizler, giyilebilir sensör verileri ve büyük dil modelleri (LLM) entegrasyonu ile hem sağlık profesyonelleri hem de ebeveynler için kapsamlı bir yenidoğan izleme ve bakım çözümü sunmaktadır. KuartisMED olarak misyonumuz, sağlık profesyonellerine doğru zamanda doğru kararlar alabilmeleri ve aynı zamanda ebeveynlerin bebekleri için ihtiyaç duydukları güçlü ve güvenilir araçları sunarak, her bebeğin hayata sağlıklı ve güvenle başlamasını sağlamaktır."

Breathment

"Breathment, solunum hastalıklarıyla yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve tedaviye erişimi kolaylaştırmak amacıyla kurulan bir dijital sağlık şirketidir. KOAH ve Astım gibi kronik solunum hastalıklarına yönelik geliştirdiğimiz yapay zeka destekli dijital terapi uygulamamız, hastaların yalnızca telefonlarını kullanarak kişiselleştirilmiş egzersiz programlarıyla sağlıklarını aktif olarak yönetmelerine imkân tanır. Dijital sağlık platformumuz, aynı zamanda tedavi süreçlerinin uzmanlar tarafından uzaktan takip edilmesini sağlar.

Breathment olarak Almanya ve İsviçre'de AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, CSS ve Barmenia gibi önde gelen sigorta şirketleriyle iş birliği yürütüyoruz. Hedefimiz, solunum sağlığına bütüncül bir yaklaşım sunarak dijital sağlıkta öncü bir platform haline gelmektir. Breathment’ı yalnızca bir uygulama olarak değil, sigorta şirketleri, sağlık hizmeti sağlayıcıları, ilaç firmaları ve tıbbi cihaz üreticileri gibi tüm paydaşları entegre eden bir dijital platform olarak geliştirdik. Amacımız, önleyici bakımdan teşhise, klinik çalışmalardan rehabilitasyona kadar tüm tedavi aşamalarını kapsayan dijital çözümler sunmak. Vizyonumuz, Breathment isminin solunum sağlığıyla özdeşleştiği; hastalar için güvenilir bir yol arkadaşı, sağlık profesyonelleri için ise etkili bir araç olarak sağlık sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmesidir."

Healysense

"Healysense, medikal görüntü analizi alanında yapay zekâ ve matematiksel modelleri akıllıca bir araya getirerek hibrit sistemler geliştiren bir sağlık teknolojileri girişimidir. İlk odak noktası olarak abdomen bölgesindeki altı ana hastalığın teşhisine yönelen Healysense, acil servis hastalarına ait Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntülerini analiz ederek anında karar desteği sunan, FDA ve CE onaylı yapay zekâ çözümleri üretmektedir. Bu sistemler, hekimlere anlık karar desteği sağlayarak tanı süreçlerini hızlandırır, hasta bakım kalitesini artırır ve klinik iş akışını optimize eder. AortaSense Pro ve AppendiXpert gibi çözümleri sayesinde, marketplace üzerinden hastanelerin PACS sistemlerine entegre olarak BT görüntülerini otomatik olarak inceler ve sonuçları uzman hekime raporlar.

Tıbbî görüntüleme ve yapay zekâ, sağlık alanında devrim yaratıyor. Ancak hâlâ kimsenin dokunmak istemediği bir bölge var. Abdomen, kritik organlarla dolu, karmaşık, büyük ve yorumlanması uzmanlık gerektiren bölgedir. Healysense tam da bu karmaşaya cesurca odaklanıyor. İzmir'den doğan bu yenilikçi girişim, acil servislere karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastaların saatlerce beklemesine son vermeyi amaçlıyor. BT görüntülerini analiz ederek kritik vakaları öne çıkaran yapay zekâ sistemleri, acil tıp uzmanlarına karar destek sistemi olarak fayda sağlıyor. Böylece daha hızlı teşhis, daha az bekleme süresi, daha iyi klinik sonuçlar ve artan hasta memnuniyeti sağlanıyor. Healysense, hekimleri destekleyen, onların yükünü hafifleten çözümler geliştirerek, herkes için daha sağlıklı ve parlak bir gelecek hedefliyor."

RareSum

"Dünya genelinde her 10 kişiden 1'inin nadir bir hastalık etkisinde yaşadığı tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 800 milyon kişiye denk geliyor. Ancak teşhis almış hasta sayısı yalnızca 400 milyon. RareSum olarak, ""Peki bu hastaların diğer yarısı neden teşhis edilemiyor?"" sorusuyla yola çıktık. Nadir hastalıkların tanısını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yapay zeka tabanlı teknolojiler geliştiriyoruz. Bu teknolojilerle doktorlar ve klinik araştırmalara gelişmiş bir karar destek aracı sunmayı hedefliyoruz. Sağlık alanında özelleşmiş kendi NLP (doğal dil işleme) modelimiz, LLM (büyük dil modelleri) ve nadir hastalıklara özgü medikal algoritmalarımızın desteğiyle doktorlar, karmaşık vakalarda hızlı ve veriye dayalı analizlerden faydalanabiliyor. 2026'ya kadar tamamen kendi geliştirdiğimiz özel modelimizi devreye alarak, mevcut literatürde henüz tanımlanmamış teşhis örüntülerini ve korelasyonları otomatik olarak keşfedip, klinisyenlere sunabiliyor olacağız.

Mevcutta klinik araştırmalarda yüksek sayıda hasta popülasyonlarında anonim verileri geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı ve etkin bir şekilde tarayarak detaylı içgörüler sunuyoruz. Esnek bulut mimarisi sayesinde platformumuz yüksek erişilebilirlik sağlarken, ""on premise"" çözümümüz ile yüksek güvenlikli kurum içi kurulum seçeneği de sunuyoruz. Bu hibrit yaklaşım, hem büyük ölçekli veri işleme kapasitesi hem de maksimum veri güvenliği gereksinimleri olan sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılıyor. RareSum olarak öncelikle Türkiye ve devamında Avrupa'da çeşitli sağlık sektörü paydaşlarıyla iş birliklerimizi genişletmeyi, milyonlarca hastanın ve hasta yakınının yaşamına dokunmayı hedefliyoruz."

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