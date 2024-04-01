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Başkent Ankara'da hangi ilçeleri hangi parti kazandı?

Yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Ankara'da, büyükşehir ve 16 ilçe belediye başkanlığını CHP kazanırken, 8 ilçenin belediye başkanı AK Parti'den, bir ilçenin belediye başkanı ise bağımsız olarak seçildi.

01 Nisan 2024 | 19:16
Başkent Ankara'da hangi ilçeleri hangi parti kazandı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçmenlerin yüzde 60.38'inin oyunu olarak yeniden başkan oldu. Yavaş, 2019'daki seçimlerde yüzde 50.93 oy almıştı.

25 İLÇEDEN 16'SINDA CHP KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre, Ankara'nın 25 ilçesindeki yarışta, 16 ilçeyi CHP'li, 8 ilçeyi AK Parti'li, bir ilçeyi ise bağımsız belediye başkan adayı kazandı.

CHP'NİN KAZANDIĞI İLÇELER

  • Başkentte 16 CHP'li aday yarışı önde bitirdi. Buna göre, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu oldu, "Behzat Ç." karakteriyle tanınan tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Beşikçioğlu da Etimesgut Belediye Başkanı seçildi.

AK PARTİ'NİN KAZANDIĞI İLÇELER

  • AK Parti'nin Ankara adayları ise 8 ilçenin belediye başkanlığını kazandı. Buna göre, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran, Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık, Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal ve Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin seçimi önde bitirdi.

Ankara'nın tek bağımsız belediye başkanı

Çamlıdere'de ise bağımsız aday Adem Ceylan sandıktan çıktı.

 

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