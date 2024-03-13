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Ankara'da metrobüs dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı’nda test sürüşlerine başladı.

13 Mart 2024 | 09:31
Son Güncellenme: 13 Mart 2024 | 10:47
Ankara'da metrobüs dönemi başlıyor

Test sürüşleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da metrobüs dönemi için ilk adımı attık. Yenikent-Ulus-Karapürçek Hattı’nda test sürüşüne başladık. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara’mızı geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı. 

An itibarıyla 25 metre dizel ve yakında elektrikli modelinin mevcut yol hattında test edildiği elektrikli metrobüs araçlarıyla birlikte, ayrılmış yol kesimlerinin proje süreci tamamlanır tamamlanmaz uygulama aşamasına geçilecek. 

İlk etapta 200 bin yolcuyla hizmete başlayacak e-BRT projesinin 2035 yılında 300 bin Başkentliye hizmet vereceği öngörülürken, projenin güzergahı da Yenikent merkez, Ayaş Yolu, İstanbul Yolu, Yenimahalle Kavşağı, Ulus ve Karapürçek Mahallesi olarak belirlendi.

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