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Ankara'da toplu taşımaya zam geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 24 Temmuz Pazartesi itibarıyla tam bilet fiyatının 9,50'den 15 liraya, öğrenci biletinin 4,75'ten 7,5 liraya, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140'tan 220 liraya çıkarıldığını bildirdi.

18 Temmuz 2023 | 16:44
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Ankara'da toplu taşımaya zam geldi

ABB'den yapılan açıklamada, 2023 Ocak-Temmuz ayları arasında asgari ücrette yüzde 34 artış yapıldığı hatırlatıldı.

Vergi oranları ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlara dikkat çekilen açıklamada, EGO Genel Müdürlüğünün bilet ücretlerini düşük seviyede tuttuğu için aylık 300 milyon lira zarar ettiği, bu zararın ABB'nin diğer bütçe kalemlerinden karşılandığı ifade edildi.

Her 10 yolcudan 4'ünün ücretsiz veya indirimli seyahat hakkından yararlandığı, bu durumun EGO'nun ve özel halk otobüsü işletmelerinin zararını artırdığı kaydedilen açıklamada, 30 büyükşehir belediyesinin Türkiye geneli ortalama kilometre başı tam bilet ücretinin 0,38 lira, öğrenci bilet ücretinin 0,22 lira olduğu ifade edildi. Ankara'da ise kilometre başı ücret tarifesinin tam bilette 0,26 lira, öğrenci biletinde 0,13 lira olduğu ve bu ücretlerin Türkiye ortalamasının altında kaldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, toplu taşıma girdi maliyetlerini tamamen vatandaşımıza yansıtmadan ancak kuruluşumuzun ayakta kalmasını sağlayacak şekilde makul bir oranda bilet ücret tarifelerinde artış yapılması zorunlu olmuştur. UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 24 Temmuz 2023 Pazartesi itibarıyla tam bilet 15 lira, öğrenci bileti 7,5 lira, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 220 lira olarak belirlenmiştir.

2019 yılında hayata geçirilen öğrenci tarifemiz halen Türkiye'nin en ucuz aylık öğrenci abonman tarifesidir. Bu fiyat artışı ile aylık 300 milyon lira olan EGO Genel Müdürlüğünün zararının bir kısmının karşılanması mümkün olabilecektir. Geçmiş yıllar göz önünde bulundurulduğunda asgari ücret alan bir vatandaşın bütçesi içinde toplu taşım payı yüzde 15,4'lerden göreve geldiğimiz 2019 yılında yüzde 7,7'ye düşüş göstermiştir. Yeni artış sonucunda asgari ücret alan bir vatandaşın bütçesi içinde toplu taşımaya ayırdığı pay yüzde 6,3 olacaktır."

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