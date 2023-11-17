Ankara'nın en büyüğü... Bugün hizmete açıldı

Enerjisa Enerji'nin iştiraki olan Eşarj, Armada AVM'de aynı anda 20 elektrikli araca hizmet verebilecek şarj istasyonunu hizmete aldı. AA'nın aktardığı habere göre Eşarj, yıl sonuna kadar 1000 şarj istasyonunu hizmete almayı hedefliyor.



1 HİZMETE GİRDİ Şirketin şu an 76 şehirde 600'ü yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam 800 adet istasyonu bulunuyor. Toplam kurulu kapasitesi 50 megavatsaat olan istasyonlarda 1400'ün üzerinde soket hizmet veriyor. İstasyon, Ankara'da kurulan en büyük elektrikli araç şarj istasyonu olma özelliğini taşıyor.

2 Açılış programında konuşan Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarıyla müşterilerine en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

3 ANKARA'DA 200'DEN FAZLA SOKET VAR Altınay, Ankara'da 200'den fazla hızlı şarj istasyonu soketi olduğunu ve bunun 100'den fazlasının Eşarj'a ait olduğunu söyledi.