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Ankara'nın en büyüğü... Bugün hizmete açıldı

Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi

17 Kasım 2023 | 17:32
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Ankara'nın en büyüğü... Bugün hizmete açıldı

Enerjisa Enerji'nin iştiraki olan Eşarj, Armada AVM'de aynı anda 20 elektrikli araca hizmet verebilecek şarj istasyonunu hizmete aldı. AA'nın aktardığı habere göre Eşarj, yıl sonuna kadar 1000 şarj istasyonunu hizmete almayı hedefliyor.
 

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HİZMETE GİRDİ

HİZMETE GİRDİ

Şirketin şu an 76 şehirde 600'ü yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam 800 adet istasyonu bulunuyor. Toplam kurulu kapasitesi 50 megavatsaat olan istasyonlarda 1400'ün üzerinde soket hizmet veriyor. İstasyon, Ankara'da kurulan en büyük elektrikli araç şarj istasyonu olma özelliğini taşıyor.
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Açılış programında konuşan Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarıyla müşterilerine en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.
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ANKARA'DA 200'DEN FAZLA SOKET VAR

ANKARA'DA 200'DEN FAZLA SOKET VAR

Altınay, Ankara'da 200'den fazla hızlı şarj istasyonu soketi olduğunu ve bunun 100'den fazlasının Eşarj'a ait olduğunu söyledi.
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AYNI ANDA EN FAZLA ARACA HİZMET EDECEK

AYNI ANDA EN FAZLA ARACA HİZMET EDECEK

"Eşarj bölgedeki liderliğini sürdürüyor, şimdi müşterilerine sunduğu deneyimi daha da iyileştirmek için Ankara Armada AVM'nin açık ve kapalı otoparklarında kurduğu istasyon alanında 9 DC ve 2 AC şarj cihazı ile toplamda 1 megavatsaat kurulu güce sahip cihazlarla aynı anda 20 araca şarjlanma hizmeti verebilecek. Ankara'nın aynı anda en fazla sayıda araca hizmet vereceği şarjlanma noktası olan Eşarj istasyonunda farklı kilovatlarda cihazlar bulunurken, elektrikli araç sahipleri ağırlıklı olarak 120 kilovat gücünde cihazlarla şarjlanma deneyimini tecrübe edebilecekler."
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