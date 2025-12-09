Ankara ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanı açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun doğu bölgeleri için "sarı kodlu" kar yağışı uyarısı yayımladı.

Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van illerini kapsayan bu uyarı, bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı. Kar yağışının sadece bugün değil, yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Doğu'daki bu ani soğuk hava ve kar yağışı, gözleri batıya çevirdi. Vatandaşlar, "Yılbaşından önce İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı görülecek mi?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hem kar tahminlerini hem de “Asrın kışı geliyor mu?” iddialarını değerlendirdi.

"İstanbul’a kar yılbaşından önce yok"



Prof. Dr. Şen, kar yağışının bölgesel olarak değiştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Kar yağacak evet ama nerede göreceğiniz önemli karı. Uludağ’a giderseniz görürsünüz, Ilgaz’a giderseniz görürsünüz. Doğu Anadolu'da kar var, hatta bu hafta epey kar olacak. Ama İstanbul'a kar bu ay sonuna kadar yok. Yani görünmüyor. Ankara'ya bir ihtimal. Yılbaşından önce yağabilir Ankara’ya ama İstanbul’a yılbaşından önce yağmaz.”

İstanbul’a kar ne zaman gelir? Ocak ayı tahmini



Meteoroloji uzmanı, İstanbul’un kar yağışı için ihtimallerin ocak ayında güçlendiğini söyledi:

“İstanbul’a gelecek olan karı yapacak soğuk havanın Balkanlar’dan gelmesi lazım. Modeller bu sistemin ocak ayının ortalarına doğru oluşacağını gösteriyor. Ocak ayının 2. haftasında İstanbul'a kar gelir.”



Prof. Dr. Şen, sosyal medyada dolaşan “asrın kışı” ifadelerini ise kesin bir dille reddetti:



“Asrın kışı gibi tabirler geliyor, öyle bir şey yok. Bu seneki kış normal bir kış. Hatta biraz geç gelecek, geç gidecek gibi.”