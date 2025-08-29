ARA
Anket sonucu: 25 ekonomistin enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,79 artacağını tahmin ediyor.


AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 2,06 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak27,584,295,03
Şubat28,672,972,27
Mart30,622,872,46
Nisan31,163,243
Mayıs31,172,101,53
Haziran30,411,531,37
Temmuz30,322,342,06
Ağustos29,701,79
 
