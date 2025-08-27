Bodrum’da lüks proje yarışı hızlandı

Türkiye’nin dünyaya açılan yüzlerinden biri olan Bodrum, lüks markaların bölgeye gelmesi ile birlikte popülerliğini her geçen gün artırıyor. Mandarin Oriental’in ardından Bvlgari Residences’ı da ağırlamak için gün sayan Bodrum, dünyaca ünlü yıldızların da tercihi haline geldi.
Hollywood starı Lindsay Lohan, ABD Başkanı Joe Biden’in torunu Naomi King Biden, dünyaca ünlü oyuncu Liv Tyler, manken Kate Moss, şarkıcı Rita Ora, Willem Dafoe, Robert de Niro, Salma Hayek, Johhny Deep ve Ed Westwick Bodrum’u tatil için tercih eden ünlülerden bazıları. Bodrum’un popülerliği Çağdaş Holding’ten Kubba’ya, RePie Portföy’den Özak GYO’ya kadar markalı konut üreticilerinin Göltürkbükü’nden Yalıkavak’a, Bitez’den Gümüşlük’e kadar bölgenin çeşitli lokasyonlarında projeler geliştirmelerini sağlıyor. Şu anda proje, geliştirme, inşaat ve satış aşamasında 19 proje bulunurken, bölgede proje yarışı hız kesmeden devam ediyor.
Bodrum’da özellikle lüks konut projelerinin bulunduğu Cennet Koyu, Göltürkbükü gibi lokasyonlardaki projelerin satış fiyatı 1 milyon Euro seviyelerini aşmış durumda. Adabükü gibi yeni gelişmekte olan bölgelerde ise, 200 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla nitelikli proje bulmak mümkün.
