  • Anket sonucu açıklandı: Ekonomistlerin üçüncü çeyrek büyüme beklentileri belli oldu

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH’nin yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 artmasını bekliyor. 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 olarak açıklandı.


Son Güncellenme:
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1 Aralık Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Yılın tamamına ilişkin büyüme beklentisi de belli oldu

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, 2025 yılının 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,97 büyüyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2025'in 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3,20 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 3,00, en yüksek yüzde 4,50 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,75 oldu. Türkiye ekonomisi, 2024'ün 3. çeyreğinde yüzde 2,8, 2025 yılının 2. çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.

