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Piyasa katılımcıları anketi: Enflasyon ve dolar tahminleri ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için yıl sonu beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi.

21 Temmuz 2025 | 10:07
Piyasa katılımcıları anketi: Enflasyon ve dolar tahminleri ne oldu?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66 oldu. 

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,56 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39'a geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,35 iken, bu anket döneminde yüzde 17,08 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri arttı

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,57 TL iken, bu anket döneminde 43,72 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 47,04 TL iken, bu anket döneminde 47,70 TL'ye yükseldi.

Faiz beklentisi geriledi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,21 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31'e geriledi. 

Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 43,29 olarak açıklandı.

GSYH büyüme beklentileri ne durumda?

Katılımcıların GSYH 2025 yılı ve 2026 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 olarak gerçekleşti.

 

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