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  • Antalya'ya akın eden Ruslardan konuttan sonra yeni rekor: 5 kat artış var

Antalya'ya akın eden Ruslardan konuttan sonra yeni rekor: 5 kat artış var

Antalya'da 2022 yılında şirket kuran yabancı yatırımcı sayısı önceki yıla göre yüzde 131 artarak 5 bin 695'e yükseldi. Savaş sonrası Antalya'dan konut alımını artıran Ruslar, iş yeri yatırımlarına da hız verdi. Kentte, Ruslara ait şirket sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 527 arttı.

24 Ocak 2023 | 14:28
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Antalya'ya akın eden Ruslardan konuttan sonra yeni rekor: 5 kat artış var

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, Oda verilerine göre, kentte geçen yıl 7 bin 376 yeni şirket açıldığını, 2 bin 964 şirketin de kapandığını söyledi.

Kentte 2022'de açılan yabancı sermayeli şirket sayısının 1244 olduğunu aktaran Bahar, 2021'e göre yüzde 131'lik bir artış gözlendiğini kaydetti.

Geçen yıl açılan yabancı şirketlerin sahiplerinin büyük bir bölümünü Rusların oluşturduğuna işaret eden Bahar, "420 şirketle Ruslar ilk sırada, İranlılar 136 şirketle ikinci sırada yer alıyor. İran'ı ise 128 şirketle Almanya, 74 şirketle Ukrayna, 52 şirketle Kazakistan takip ediyor. Azerbaycan'dan 44, Hollanda'dan 24, Ürdün'den 23, Türkmenistan ve Belarus'tan da 22'şer firma ilimizde faaliyet gösteriyor." diye konuştu.

Ruslara ait şirket sayısının 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 527 oranında arttığına dikkati çeken Bahar, Kazakistanlıların şirket sayısında yüzde 205, Ukraynalıların şirket sayısında ise yüzde 155 oranında artış yaşandığını bildirdi.

Yabancı yatırımcıda Ruslar ilk sırada

Kentteki toplam yabancı yatırımcı sayısının 5 bin 695'e yükseldiğini aktaran Bahar, "Yabancı yatırımcının 1061'ini Ruslar oluşturuyor, Rusları, Almanlar ve İranlılar takip ediyor." dedi.

Yabancı şirketlerin sektörel dağılımına göre ilk sırada bilişimin, ikinci sırada da gayrimenkul faaliyetlerinin yer aldığını vurgulayan Bahar, diğer öne çıkan sektörlerin ise tarımsal ürünlerin ticareti, inşaat faaliyetleri, seyahat acentesi, restoran-yiyecek içecek hizmetleri, reklamcılık ve fuar hizmetleri olduğunu kaydetti.

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