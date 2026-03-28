Kurban Bayramı ne zaman, kaçınca ay? 2026 Kurban Bayramı tarihleri

Ramazan Bayramı’nın ardından gözler, 2026 yılının ikinci büyük buluşması olan Kurban Bayramı’na çevrildi. Bu yıl Kurban Bayramı, takvimlerin bahardan yaza döndüğü Haziran ayı ortasına değil, Diyanet takvimine göre Mayıs ayının son haftasına denk geliyor.
2026 Kurban Bayramı Takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesine göre bayram tarihleri şu şekildedir:
Arife Günü: 26 Mayıs 2026, Salı (Yarım Gün)
1. Gün: 27 Mayıs 2026, Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026, Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026, Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026, Cumartesi
Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı?
Milyonlarca çalışan ve öğrencinin merak ettiği "9 günlük tatil" senaryosu, bayramın haftalık konumu nedeniyle oldukça güçlü bir ihtimal olarak duruyor:
Tablo: Bayramın ilk günü Çarşamba, son günü ise Cumartesi.
İdari İzin İhtimali: Eğer hükümet, 25 Mayıs Pazartesi (tam gün) ve 26 Mayıs Salı (yarım gün) tarihlerini "idari izin" kapsamına alırsa; önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 23 Mayıs Cumartesi'den 31 Mayıs Pazar'a kadar süren 9 günlük bir tatil bloğu oluşacaktır.
Karar Ne Zaman Çıkar? Resmi kararın genellikle bayramdan 2-3 hafta önce yapılan Kabine Toplantısı sonrasında açıklanması beklenmektedir.
Bayram Hazırlıkları ve Hava Durumu
Mayıs ayının son haftasına denk gelen bayram süresince Türkiye genelinde sıcaklıkların yükselmesi ve tam bir bahar-yaz geçişi yaşanması öngörülüyor. Bu durum, tatil beldelerine olan ilginin her zamankinden daha erken artmasına neden olabilir.
Küçük Bir Not: Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için vekaletle kurban kesim bedellerinin ve belediyelerin belirleyeceği kesim alanlarının Nisan ayı sonu itibarıyla netleşmesi bekleniyor.