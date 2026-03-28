ARA
DOLAR
44,37
0,19%
DOLAR
EURO
51,18
-0,07%
EURO
ALTIN
6617,28
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
Kurban Bayramı ne zaman, kaçınca ay? 2026 Kurban Bayramı tarihleri

Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte tüm gözler, 2026 yılının ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı'na çevrildi. Bu yıl Kurban Bayramı, takvimlerin bahardan yaza döndüğü haziran ayı ortasına denk geliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaçınca ay? 2026 Kurban Bayramı tarihleri

Ekonomist
[email protected]

Ramazan Bayramı’nın ardından gözler, 2026 yılının ikinci büyük buluşması olan Kurban Bayramı’na çevrildi. Bu yıl Kurban Bayramı, takvimlerin bahardan yaza döndüğü Haziran ayı ortasına değil, Diyanet takvimine göre Mayıs ayının son haftasına denk geliyor.

2026 Kurban Bayramı Takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesine göre bayram tarihleri şu şekildedir:

Arife Günü: 26 Mayıs 2026, Salı (Yarım Gün)

1. Gün: 27 Mayıs 2026, Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs 2026, Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs 2026, Cuma

4. Gün: 30 Mayıs 2026, Cumartesi

Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı?

Milyonlarca çalışan ve öğrencinin merak ettiği "9 günlük tatil" senaryosu, bayramın haftalık konumu nedeniyle oldukça güçlü bir ihtimal olarak duruyor:

Tablo: Bayramın ilk günü Çarşamba, son günü ise Cumartesi.

İdari İzin İhtimali: Eğer hükümet, 25 Mayıs Pazartesi (tam gün) ve 26 Mayıs Salı (yarım gün) tarihlerini "idari izin" kapsamına alırsa; önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 23 Mayıs Cumartesi'den 31 Mayıs Pazar'a kadar süren 9 günlük bir tatil bloğu oluşacaktır.

Karar Ne Zaman Çıkar? Resmi kararın genellikle bayramdan 2-3 hafta önce yapılan Kabine Toplantısı sonrasında açıklanması beklenmektedir.

Bayram Hazırlıkları ve Hava Durumu

Mayıs ayının son haftasına denk gelen bayram süresince Türkiye genelinde sıcaklıkların yükselmesi ve tam bir bahar-yaz geçişi yaşanması öngörülüyor. Bu durum, tatil beldelerine olan ilginin her zamankinden daha erken artmasına neden olabilir.

Küçük Bir Not: Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için vekaletle kurban kesim bedellerinin ve belediyelerin belirleyeceği kesim alanlarının Nisan ayı sonu itibarıyla netleşmesi bekleniyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL