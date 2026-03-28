Kurban Bayramı ne zaman, kaçınca ay? 2026 Kurban Bayramı tarihleri

Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı?

Milyonlarca çalışan ve öğrencinin merak ettiği "9 günlük tatil" senaryosu, bayramın haftalık konumu nedeniyle oldukça güçlü bir ihtimal olarak duruyor:

Tablo: Bayramın ilk günü Çarşamba, son günü ise Cumartesi.

İdari İzin İhtimali: Eğer hükümet, 25 Mayıs Pazartesi (tam gün) ve 26 Mayıs Salı (yarım gün) tarihlerini "idari izin" kapsamına alırsa; önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 23 Mayıs Cumartesi'den 31 Mayıs Pazar'a kadar süren 9 günlük bir tatil bloğu oluşacaktır.

Karar Ne Zaman Çıkar? Resmi kararın genellikle bayramdan 2-3 hafta önce yapılan Kabine Toplantısı sonrasında açıklanması beklenmektedir.