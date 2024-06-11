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Apple yeni yapay zeka teknolojisini tanıttı: Apple Intelligence

ABD'li teknoloji şirketi Apple, yeni yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence"ı tanıttı, akıllı kişisel asistanı Siri’ye sohbet robotu ChatGPT’nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurdu.

11 Haziran 2024 | 00:19
Apple yeni yapay zeka teknolojisini tanıttı: Apple Intelligence

Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC'de "VisionOS 2", "iOS 18", AirPods ve Apple TV güncellemeleri, "WatchOS 11", "iPadOS 18", "macOS Sequoia" gibi yeni güncellemelerinin yanı sıra, yapay zeka alanındaki yeniliklerini paylaştı.

Etkinlikte, geçen yıl duyurulan Apple Vision Pro başlığının 8 ülkede daha piyasaya sürüleceğinin bilgisi verildi. İlk olarak 28 Haziran'da Çin, Japonya ve Singapur'da bu ürünün sunulacağı, 12 Temmuz'da da Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve İngiltere'de satışa çıkacağı bildirildi.

  • Akıllı telefonlar için "iOS 18" sürümü ile getirilecek ana ekran ve fotoğraf galerisi için özelleştirmeler ve gizlilik güncellemeleri gibi özellikler tanıtıldı.
  • Kişisel bilgisayarlar için "macOS Sequoia" güncellemesiyle yapılabilecekler hakkında bilgi verilirken, bu sürümdeki "yansıtma" özelliğiyle iPhone telefonların bilgisayar üzerinde kullanılabileceği aktarıldı.

- Apple Intelligence veri gizliliğini ön planda tutacak

  • Etkinlikte, şirketin uzun zamandır beklenen yapay zeka hamlesi Apple Intelligence de duyuruldu.
  • Apple Intelligence'ın bağlam odaklı bildirimler gönderebilme, yapay zeka ile görüntü oluşturma, uygulamalar arası görev gerçekleştirme gibi yetenekleri tanıltıldı.
  • Sistemin kullanıcı verilerinin özel ve güvenli olduğundan emin olmak için Apple Silicon çipini kullanan özel sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanacağı ve gizliliğin Apple için en önemli öncelik olduğu vurgulandı.

- Yılın ilerleyen zamanlarında ChatGPT Siri'ye entegre edilecek

Akıllı kişisel asistan Siri'ye getirilecek yeni özellikler ilan edilirken, Siri ile gerektiğinde sohbet robotu ChatGPT'ye erişilebileceği bildirildi.

ChatGPT ile entegrasyonun yılın ilerleyen zamanlarında iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya geleceği aktarıldı.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında ChatGPT'yi cihazlarına entegre etmek için Apple ile ortaklık yapmaktan mutluyum. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Apple'ın söz konusu yazılım güncellemelerini gelecek ay önizlemede kullanıma sunmadan önce, bugün geliştirici sürümlerini yayınlayacağı, yazılımın son sürümleri tamamlandığında da sonbaharda herkesin kullanımına açılacağı bildirildi.

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