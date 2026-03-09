APP plaka kullanıldığı tespit edilen araç sahiplerine veya bu plakayı araca takan kişilere 140 bin TL idari para cezası uygulanıyor.

Bunun yanı sıra sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınırken, araç da aynı süreyle trafikten men ediliyor.

Ayrıca söz konusu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Resmi Belgede Sahtecilik” başlıklı 204’üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem başlatılabiliyor. Fiilin tekrarlanması durumunda ise cezalar kademeli olarak artırılıyor.