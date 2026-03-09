APP plaka kullanımına ilişkin düzenlemelerin gündeme gelmesiyle birlikte konu kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise son açıklamasıyla APP plakalara ilişkin merak edilenlere açıklık getirdi.
Peki, APP plaka nedir, nasıl anlaşılır? APP Plaka kullanımının cezası nedir? Araç plakanızın standartlara uygun olup olmadığı nasıl kontrol edilir? Plaka değişimi nasıl yapılır? İşte APP plaka ve plaka değiştirme sürecine dair merak edilen ayrıntılar…
1 APP Plakası nedir?
Kamuoyunda "cemiyet plaka" veya "APP" (Avrupa Press Plaka) olarak bilinen standart dışı plakalar, artık yalnızca basit bir trafik ihlali olarak görülmüyor; ağır adli ve mali yaptırımların uygulandığı bir suç kapsamına giriyor.
2 APP Plaka neden kullanılır?
APP Plaka, farklı karakter ve yazı tipleri kullanılarak hazırlanan bu özel tasarım plakalar, genellikle araç sahiplerinin araçlarını kişiselleştirmek veya görünümlerini diğerlerinden ayırmak istemeleri nedeniyle tercih ediliyor.
3 APP Plaka kullanımının cezası nedir?
APP plaka kullanıldığı tespit edilen araç sahiplerine veya bu plakayı araca takan kişilere 140 bin TL idari para cezası uygulanıyor.
Bunun yanı sıra sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınırken, araç da aynı süreyle trafikten men ediliyor.
Ayrıca söz konusu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Resmi Belgede Sahtecilik” başlıklı 204’üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem başlatılabiliyor. Fiilin tekrarlanması durumunda ise cezalar kademeli olarak artırılıyor.
4 APP Plaka cezaları ne zaman uygulanmaya başlanacak?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatı doğrultusunda, 1 Nisan’a kadar sürücülere yönelik herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı bildirildi.
Standart dışı plaka takılı araçlara yönelik denetimlerin 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacak olacağı da kaydedildi.
5 Standart plakaların değişim zorunluluğu var mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de kullanılan standart plakaların Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basıldığı ve üzerinde mühür ile çeşitli güvenlik unsurlarının bulunduğu belirtildi. Bu plakalar için herhangi bir değişim zorunluluğu olmadığı ifade edildi.
6 Hangi plakaların değiştirilmesi gerekiyor?
EGM, değiştirilmesi veya yeniden basılması gereken plakaları şöyle sıraladı:
1- APP (Standart dışı) plaka kullanımı
Standart ölçülere uygun olmayan, üzerinde mühür ve diğer güvenlik özellikleri bulunmayan ve mevzuata aykırı şekilde basılmış APP plakaların kullanımının yasak olduğu vurgulandı.
7 APP Plakaları nasıl değiştirilir?
APP Plakaların değiştirilmesi için ise şu adımlar izlenmeli:
1- Polis veya jandarma birimlerine başvurularak kayıp/tespit işlemi yaptırılmalı,
2- Noter aracılığıyla yeni plaka başvurusunda bulunulmalı,
3- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından yetkilendirilen birimlerde plakalar bastırılmalı.
8 TŞOF mühürlü plakaların nitelik ve ölçüleri değiştirilmişse hangi adımlar izlenecek?
EGM tarafından yapılan açıklamada, TŞOF mühürlü plakaların nitelik ve ölçüleri değiştirilmiş olması durumunda araç sahiplerinin şu adımları izlemesi gerekiyor:
1- Noterden plaka basım talep belgesi alınmalı,
2- TŞOF yetkili plaka basım noktalarında aynı plakanın yeniden basımı yaptırılabiliyor.
9 Araç plakanız standartlara uygun mu?
EGM, TŞOF mührü ve diğer tüm güvenlik özellikleri bulunan plakaların yasal olduğunu ve değiştirilmesi gerekmediğini ifade etti.
TŞÖF mührü ve güvenlik özellikleri bulunmayan plakaların geçersiz olduğu ve değişim yapılmasının zorunlu olduğu kaydedildi.
Ayrıca, TŞÖF mührü olsa bile harf ve rakam boyutları değiştirilmiş plakaların yenilenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
10 APP Plaka kullanımı neden yasaklandı?
APP Plaka kullanımının trafik güvenliği ve kamu düzenini sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı.
APP plakalar, yazı karakterlerinin kalın olması ve harf ile rakamların birbirine yakın konumlanması nedeniyle EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ile Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) tarafından okunurken hatalara neden olabiliyor.