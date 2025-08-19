Araç kamerası (takip sistemi) zorunlu mu? Araç kamerası zorunluluğu olan otomobiller hangileri?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan ve 19 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni bir düzenleme ile, belirli araç grupları için kamera ve takip sistemi zorunluluğu resmen yürürlüğe girdi. Bu karar, ticari taşımacılık ve toplu taşıma güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.