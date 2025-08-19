Araç kamerası (takip sistemi) zorunlu mu? Araç kamerası zorunluluğu olan otomobiller hangileri?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan ve 19 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni bir düzenleme ile, belirli araç grupları için kamera ve takip sistemi zorunluluğu resmen yürürlüğe girdi. Bu karar, ticari taşımacılık ve toplu taşıma güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
ARAÇ KAMERASI ZORUNLU MU?
C hususiyetine giren araç listesinde taksi, otobüs, kamyon ve çekiciler, dolmuşlar, okul taşıtları, sürücü adayı belgesi ile kullanılacak araçlar, traktör, römort, yarı römork, traktör römorkları, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, tehlikeli madde taşıyan araçlar yer alıyor.
Teyit hattından paylaşılan bilgide “ Değişiklik tüm araçlarla ilgili değil. Değişiklikle C hususiyetlerindeki araçlara yönelik araç takip sistemi, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu kılınıyor.” ifadeleri yer aldı.
Yönetmelik değişikliğiyle, ilk defa tescil edilecek söz konusu araçlarda bu şart, ilk tescil sırasında aranacak, ancak bu hüküm 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
ARAÇ KAMERASI ZORUNLU OLAN OTOMOBİLLER HANGİLERİ?
2025-2023 model araçlar için 1 Ocak 2026, 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027, 2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar söz konusu zorunluluk uygulanmayacak.
OKUL SERVİSLERİNE ÖZEL MUAFİYET
18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihine kadar okul servis aracı olarak tescil edilmiş veya edilecek araçların "İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun kamera ve kayıt cihazı bulunduran araçların 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayenesine kadar "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin" 18 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerinde belirtilen şartlar aranmayacak.