Muayeneden geçemeyebilirsiniz: Araç kamerası için süre daralıyor

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre taksi, dolmuş, otobüs gibi ticari ve toplu taşıma araçlarında kamera sistemiyle görüntü kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu getirildi. Bazı araçlarda uygulanacak araç kamerası takma zorunluluğunda süresi 1 Ocak 2026 itibarıyla doluyor.
1 1 Ocak 2026 itibarıyla başlıyor
M2 ve M3 sınıfı yolcu taşıma araçları ile belediyelere ait ya da belediyelerin yetkilendirdiği toplu taşıma araçları, taksi ve minibüslerde; kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu, 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak.
2 Hangi koşullarda bu şart aranacak?
Yönetmelik değişikliği kapsamında, ilk kez tescil edilecek bu araçlarda söz konusu şart ilk tescil aşamasında aranacak.
Bugünden önce ilk tescili yapılan araçlarda ise bu şart, 2023 ile 2025 arasındaki modeller için 1 Ocak 2026, 2018 ile 2022 arasındaki modeller için 1 Ocak 2027, 2017 ve öncesi modeller için 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.
3 Cezai yaptırımla karşılaşacaklar
Taksi, minibüs, otobüs ve servis aracı gibi yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarda kamera bulundurma zorunluluğu yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra kamerası bulunmayan araçlar muayeneden geçemeyecek ve idari yaptırımla karşılaşacak.
Araç kameralarının fiyatları yaklaşık 2 bin TL’den başlarken, sahip oldukları özelliklere göre daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.