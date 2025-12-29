Muayeneden geçemeyebilirsiniz: Araç kamerası için süre daralıyor

Yönetmelik değişikliği kapsamında, ilk kez tescil edilecek bu araçlarda söz konusu şart ilk tescil aşamasında aranacak.

Bugünden önce ilk tescili yapılan araçlarda ise bu şart, 2023 ile 2025 arasındaki modeller için 1 Ocak 2026, 2018 ile 2022 arasındaki modeller için 1 Ocak 2027, 2017 ve öncesi modeller için 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.