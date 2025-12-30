Özmen son olarak, "Mümkünse diri fay üzerinde bulunan alanların yapılaşmaya uygun olmayan alanlar olarak ilan edilmesi önemli bir adım olabilir. Mekansal planlamalarda sadece deprem değil, sıvılaşma, heyelan gibi bütün afet risklerinin de mutlaka dikkate alınması gerekiyor.

2025 yılında depremler nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 594 kişi yaralandı ve bu yaralanmaların tamamı panik kaynaklı. Bu tablo, Türkiye'de afet farkındalık eğitimlerinin sayısının artırılması ve bu eğitimlerin işi bilen, alanında uzman kişiler tarafından verilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.