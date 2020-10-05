Metro Türkiye’nin araştırmasına göre, temmuzda yüzde 63 olan restoranları ziyaret eden tüketicilerin oranı ağustosta yüzde 78’e çıktı.

Metro Türkiye ile Nielsen iş birliğiyle gerçekleştirilen, otel ve restoran müşterilerinin Kovid-19 dönemindeki davranış ve beklentileri mercek altına alan tüketici araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırma, Ankara, İstanbul ve İzmir’de 1.222 kişi ile gerçekleştirildi. Müşterilerin pandemi döneminde dikkat ettikleri konulara da eğilen araştırmadan çıkan bazı sonuçlar şöyle:

EN ÇOK DİKKAT EDİLEN KONU MESAFELİ OTURMA *

Araştırma sonuçlarına göre, restoranlara giden katılımcılar çoğunlukla deneyimlerinden memnun kaldı ve en beğendikleri önlem mesafeli oturma düzenlemeleri oldu.

Restoranlarda, ağustosta sterilizasyon işlemleri daha fazla önem kazandı. Ek olarak katılımcılar bu dönemde mesafeli oturma düzeni ve kalabalık ziyaretçi alınmaması gibi önlemlerin olup olmadığına daha fazla dikkat etmeye başladı. En çok öne çıkan önlemlerin başında (temmuz yüzde 74, ağustos yüzde 71) mesafeli oturma düzeni geldi.

Restoran müşterilerinin bireysel önlemlere verdiği önem de raporun dikkat çekici bir diğer verisi oldu. Katılımcıların mesafeli oturma dışında dikkat ettikleri başlıca önlem çalışanların koruyucu malzemeler kullanması (temmuzda yüzde 64, ağustosta yüzde 57) oldu. Bunu ziyaretçilere dezenfektan, maske ve eldiven verilmesi, dışarıda oturma seçeneği sunulması, temassız ödeme ve teslimat seçenekleri takip etti.

Ayrıca, pandemi özelinde çalışan ve ziyaretçilerin ateşinin düzenli olarak ölçülmesi ve tek kullanımlık çatal bıçak tercihi, müşterilerin önem verdikleri önemli diğer noktalar oldu.

EVLERE YAKIN RESTORANLARA İLGİ ARTTI *

Pandemi döneminde ortaya çıkan diğer bir önemli husus da tüketicilerin tanıdık mekanlara duyduğu güven oldu. Araştırmaya göre evlere yakın ve mahallede bilinen işletmeler eskiye göre daha fazla tercih ediliyor, diğer yandan zincir restoranların kurumsallığına olan güven devam ediyor.

Ayrıca, araştırmaya göre, kurumsal yerlerin riski daha fazla minimize edeceğine inanılıyor. En fazla ziyaret edilen restoranlar yüzde 67 ile zincir restoranlar olurken, onu yüzde 65 ile küçük işletmelerin de içinde yer aldığı orta fiyat aralığındaki restoranlar, yüzde 33 ile yüksek fiyatlı restoranlar izledi.

RESTORANLARIN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA DAHA ÇOK BAKILIYOR *

Tüketicilerin, gidecekleri restoran s osyal medya hesaplarını incelemesinin oranı dikkat çekerken, her üç kişiden biri ziyaret edeceği işletmenin sosyal medya hesabını kontrol etti.

oranı dikkat çekerken, kontrol etti. Temmuzda yüzde 26 olan bu oran, ağustosta yüzde 33’e yükseldi. İnternet sitelerine bakılma oranı ise aynı şekilde artış göstererek yüzde 24’ten yüzde 29’a çıktı.

OTELLERDE ÖNCELİK TEMİZLİK *

Oteller için ağustosta en çok önem verilen tedbirler yüzde 69 ile temizlik, yüzde 53 ile otel odalarında alınan önlemler, yüzde 47 ile otel restoranlarındaki tedbirler oldu.

Tüketicilerin dikkat ettiği diğer önlemler ise yüzde 46 ile personel, yüzde 45 ile plaj, yüzde 44 ile giriş, yüzde 41 ile havuz kenarı, yüzde 37 ile resepsiyon ve lobi, yüzde 29 ile asansörler, yüzde 28 ile otele ulaşım/otopark, yüzde 26 ile oda servisi ve ortak kullanım alanları, yüzde 24 ile umumi tuvaletler, yüzde 23 ile koridorlar, yüzde 20 ile oyun alanı şeklinde sıralandı.

DİJİTAL DEVRİMİ HIZLANDIRDI *

Açıklamada araştırmaya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Metro Türkiye Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü Seçil Demiralp, bu araştırmadan önce müşterilerin beklentisine paralel şekilde hijyeni göz önünde bulundurarak hem oteller hem de restoranlar için ürün gamına yeni ürünler eklediklerini söyledi. Demiralp, dijitalleşmenin artan önemine dikkati çekerek, pandemi döneminin hotel, restoran ve hazır yemek (HoReCa) sektöründe ayak sesleri bir süredir duyulan dijital devrimi hızlandırdığını bildirdi.

Demiralp, hijyen ve sosyal mesafe konusunda artan hassasiyetin de etkisiyle, QR kod, online ödeme, temassız teslimat ve rezervasyon gibi dijital çözümlere talebin arttığını da aktarıyor.