“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağında sürdüren Arçelik, bu çalışmalarını finansman modeline de taşıyarak Türkiye’den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu.

Arçelik, sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında uluslararası piyasalarda, 350 milyon Euro tutarında, 5 yıl vadeli, yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi. Böylece Türkiye’den uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu. Tahviller, yüzde 3,00 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlandı ve kupon oranı yüzde 3,00 olarak belirlendi.

Yeşil tahvil ihracından sağlanan fon ile Arçelik, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında oluşturduğu Yeşil Finansman Çerçevesinde; enerji verimli ürünler, döngüsel ekonomi çözümleri, üretimde enerji verimliliği, kirliliği önleyici ve kontrol altına alan çözümler, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, yenilenebilir enerji ve yeşil binaları kapsayan projelerini finanse edecek. Uluslararası danışman bankalar J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International ve MUFG Securities EMEA plc aracılığı ile ihraç edilen Arçelik’in yeşil tahvili Euronext Dublin Borsası’nda işlem görecek.

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen şu değerlendirmede bulundu:

“Yeşil tahvil Arçelik’in Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) alanlarındaki itibarını daha da güçlendirmesine yardımcı olacak ve “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuzla uyumlu olarak işimizin merkezine sürdürülebilirliği koymaya devam etmemizi sağlayacak. Yeşil tahvil, ESG projelerimizi finanse etmenin yanı sıra hızla büyüyen finansal mekanizmayla fon bulma seçeneklerimizi çeşitlendirerek Arçelik’in daha fazla sayıda uzun vadeli ve yeşil yatırımcıya erişimini mümkün kılacak. Yeşil tahvil sürdürülebilirlik taahhütlerimizi teyit ederken, bu alandaki inisiyatiflerimizle sektörümüze öncülük etmemize de yardımcı olacaktır.”