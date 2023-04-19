Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?

Bu sene Arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk gelirken Ramazan Bayramı ise 21 Nisan Cuma günü itibarıyla başlıyor. Resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermezken gözler bankaların,noterlerin çalışma saatlerine çevrildi.

20 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı öncesinde 20 Nisan Perşembe günü Arefe Günü idrak edilecek. Bayram günleri tam gün tatil olurken bayram arefeleri ise yarım gün tatil olarak değerlendiriliyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil olması nedeniyle Ramazan Bayramı günlerinde bankalar hizmet veremeyecek. 20 Nisan Arefe günü ise bankalar öğlene kadar hizmet verecek.

Bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir.

Arefe günü mobil bankacılık üzerinden öğleden sonra yapılan işlemler ise 24 Nisan Pazartesi günü hesaplara aktarılacaktır.

AREFE GÜNÜ PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?

Arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Arefe gün çalışma saatleri yarım güne düşürüldüğü için PTT öğlene kadar açık olacak.

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Arefe gün çalışma saatleri yarım güne düşürüldüğü için noterler öğlene kadar açık olacak.