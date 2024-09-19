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Arex Sigorta, Generali Sigorta'ya ortak oluyor

Arex Sigorta, Kiler Holding ve Ekol Girişim ortaklığıyla 150 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteren Generali Türkiye Sigorta'nın %99,99'luk hissesini satın almak için anlaşma imzaladı.

19 Eylül 2024 | 13:13
Son Güncellenme: 19 Eylül 2024 | 13:13
Arex Sigorta, Generali Sigorta'ya ortak oluyor

Generali Sigorta'nın yüzde 99,99'u Arex Sigorta, Kiler Holding AŞ ve Ekol Girişim Sermayesi AŞ  tarafından satın alınıyor. Satış sürecinin tamamlamasının ardından Arex Yatırım Holding A.Ş. %48, Arex Sigorta A.Ş. %1, Kiler Holding A.Ş. %42 ve Kiler Grubuna ait Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ise %9 paya sahip olacak. Arex Sigorta'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle... 

"Arex Sigorta olarak, sigorta sektöründe güçlü bir büyüme öngörüyoruz. Bu çerçevede, 150 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteren Generali Türkiye Sigorta A.Ş.'nin hisselerinin Kiler Holding AŞ ve Ekol Girişim Sermayesi AŞ ile birlikte satın alınmasına karar verilmiştir.

Satın alma süreci kapsamında, Arex olarak, şirketimiz,  sermaye grubumuz  ve Kiler grubu birlikte Generali Sigorta Anonim Şirketi’nin hisselerinin yaklaşık olarak %99,99'unun satın alınmasına  yönelik Generali Türkiye Holding B.V. ile 17/09/2024 tarihinde Hisse Devri Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Hisse Devri Sözleşmesi uyarınca, Arex Yatırım Holding A.Ş. %48 ve Arex Sigorta A.Ş. %1 pay sahibi olacaktır. Kiler Holding A.Ş. %42 paya sahip olurken, Kiler Grubuna ait Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ise %9 paya sahip olacaktır.

İlgili hisse devir işlemi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Rekabet Kurumu (RK) onay süreçlerine tabi olup, hisse devri söz konusu onayların ardından işlemin kapanışının gerçekleşmesiyle geçerli olacaktır."  

 

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