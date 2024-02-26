Geçen yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatan armatür sektöründe 2024 yılı ocak ayı rakamları açıklandı. Sektörün ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 düşüşle 306,5 milyon dolara geriledi. Yüzde 70'lerde kapasite kullanımının olduğu sektörde, ihracat birim fiyatı 5,76 dolardan 6,35 seviyesine yükseldi. Sektör 2024 yılı ocak ayında 38,6 milyon dolarla en çok ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan’ın verdiği bilgiye göre Rusya 15,4 milyon dolarla ikinci sırada ve Romanya’nın 13,5 milyon dolar ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

REKABETÇİ KUR

Gökhan Turhan, sektörün ilk ticaret heyetini Mısır’a yaptıklarını hatırlatarak, “Geçtiğimiz yıl ocak ayına kıyasla Mısır’a ihracatımız yüzde 42,4 artışla 8,6 milyon dolara ulaştı. Ancak yakalanan ivme kaybedilmeye başlandı ve şu an gelinen noktada Mısır'la ilgili yine ciddi sıkıntılar bulunuyor. Pazarı Avrupalı ve Çinli rakiplerimize kaybediyoruz. Rekabetçi kur politikası pazarımızda rekabetçi kalabilmemizi sağlayacaktır. Avrupa bir taraftan bastırırken, Çin, agresif fiyatlandırma, lojistik fiyatlarının düşmesi, teşvik ve desteklerle bizi ciddi anlamda zorluyor. Böyle devam ederse Mısır’da olduğu gibi birçok gerilediğimiz pazarda da aynı durumla karşılaşacağız.” dedi.

İHRACATI ARTIRMANIN 5 YOLU

Gökhan Turhan, sektör olarak dünya pazarından daha fazla pay alabileceklerini dile getirerek, ihracatı geliştirmek için atılması gereken somut adımları beş madde ile sıraladı.

1. Pazar Diversifikasyonu: İhracatı artırmak için farklı coğrafi bölgelere odaklanarak pazar çeşitliliğini artırabiliriz. Bu, belirli bir pazarın durgunlaşması durumunda riskleri azaltır ve yeni fırsatlar yaratır.

2. Katma Değerli Ürünlerin Geliştirilmesi: Daha yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, rekabet gücümüzü artırabilir. Ar-Ge yatırımlarına ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine odaklanarak, dünya pazarlarında daha rekabetçi bir konuma gelebiliriz.

3. Lojistik ve Altyapı İyileştirmeleri: İhracatı artırmak için lojistik ve altyapı iyileştirmeleri önemlidir. Gümrük işlemlerinin hızlandırılması, liman ve havaalanlarının modernizasyonu gibi adımlar, dış ticaretin kolaylaştırılmasına yardımcı olabilir.

4. Eğitim ve Yetenek Geliştirme: İhracat potansiyelini artırmak için iş gücünün yeteneklerinin geliştirilmesi önemlidir. İhracat süreçlerine yönelik eğitim programları ve sektöre özel yetenek geliştirme projeleri, işgücünün kalitesini artırabilir.

5. Ticaret Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi: İhracatçıların karşılaştığı zorlukları hafifletmek için ticaret destek mekanizmaları güçlendirilmelidir. İhracat kredi ve sigorta imkanlarının genişletilmesi, ihracatçıların risklerini azaltabilir ve daha fazla firmayı dış pazara açılma konusunda teşvik edebilir.