Arthill Müzecilik’ten müzelik eerler müzayedesi

Müzayedede, emsallerine Müze ve Saray Koleksiyonları’nda rastlanabilecek 125 adet eser, 1 Amerikan Doları başlangıç fiyatı ile teklif usulü satışa sunulacak. Kurumdan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Koleksiyonerler ve sanatseverler, müzayede gününe kadar 12.00 – 18.00 saatleri arasında “Arthill Gallery”yi ziyaret ederek eserleri yakından inceleyebilir, uzmanlardan detaylı bilgi alabilirler. Arthill müzayedeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türbeler, Vakıflar ve Askeri Müze uzmanlarının onayları ile, alanının önde gelen uzman ve otoritelerinin katkılarıyla hazırlanıyor.

Özel müzelerin yanı sıra, dünya çapındaki önemli koleksiyonerlerin de büyük ilgi gösterdiği müzayedenin kataloğu “www.arthill.com.tr” adresinden online olarak incelenebilir; dileyen sanatseverler eserler için önceden pey verebilirler.

Müzayede, 2 Kasım Pazar günü saat 15.00’te hem salon müzayedesi hem de online açık artırma (web sitesi ve mobil uygulama üzerinden) olarak gerçekleştirilecektir."