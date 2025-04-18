ASELSAN CEO'su Akyol'dan ‘Çelik Kubbe’ açıklaması

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), savunma sanayinin devlerini ağırladı.

Zirvede ‘Değişen Konseptler Işığında Savunma Teknolojilerinin Geleceği’ panelinde konuşan ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, dünyada geçen yıl sonu itibarıyla 25 trilyon dolar mal ticareti yapıldığını belirterek, "Bir taraftan ticaret pastasındaki paylaşım mücadelesi bir taraftan 'Biz kendimizi koruyacak bir yetkinlik kazanmalıyız' farkındalığı savunma sanayisini önemli hale getirdi." dedi.

Ahmet Akyol, "Son dönemde yapılan yatırımlar, buraya harcanan kaynaklar bizi bu yeni atmosferde kendi güçlü ordusu, kendi güçlü ekonomisi, kendi güçlü savunma sanayisi denklemini oluşturabilme potansiyeli sağlıyor." ifadesini kullandı.

ASELSAN'ın bu sistemin şu anda bayrak taşıyıcısı şirketlerinden olduğuna ve bu çerçevede kapasitelerini geliştirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Akyol, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zeka eksenli karar verebilen, bunu hiçbir gecikme olmaksızın 'Military 5G' diyeceğimiz hızla haberleştirebilen, her bir tehdit setini analiz edip doğru angajmanla, doğru silahla bunu karşılayabilen, katmanlı, farklı sensörlere sahip, farklı silah sistemlerine sahip bir sistemi yeni düzende, yeni dünyada, yeni şekillenen coğrafyada ülkemizin bekası için şu anda yürütüyoruz. Bu yıl daha fazla sayıda alt bileşeni ve sistemini, Çelik Kubbe bileşenini envantere vereceğiz. Projemiz de başarıyla devam ediyor."

‘14 MİLYAR DOLARLIK ‘BACKLOG’ HACMİNE ULAŞTIK’

Geçen yıl 6,5 milyar dolar yeni sözleşme imzalayarak yaklaşık 14 milyar dolar "backlog" hacmine ulaştıklarına işaret eden Akyol, dolar bazında yüzde 18 büyümeyle dünyadaki savunma sanayi şirketleri içerisindeki en hızlı büyüyen 10'uncu şirket olmayı başardıklarını söyledi.

Sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için yıllık yaklaşık 250 milyon dolar yatırım, 1000'e yakın ilave nitelikli istihdam, gelirlerin yüzde 7'sinin öz kaynaklı AR-GE'ye ayrıldığı politikayı kararlılıkla uyguladıklarını anlatan Akyol, "Verimlilik artışı, millileşme ve katma değerli ürünlere yönelmeyle ve ciddi yatırımlarla sürdürülebilir büyümeyi devam ettiriyoruz. Geçen yıl millileştirdiğimiz ürünlerin Türkiye'de kalmasını sağladığımız döviz ilk defa 1 milyar dolar sınırına ulaştı. Bununla ASELSAN'da yüzde 22 maliyet avantajını ortalamada yakaladık." dedi.

Büyümeyi, gelişmeyi Avrupa eksenli işbirlikleriyle de taçlandırmak istediklerini dile getiren Akyol, şunları kaydetti:

"Avrupa'da çeşitli ülkelerde birtakım somut işbirliklerini artık müzakere etmeye başladık. ASELSAN'ın geçtiğimiz yılki büyümesi yine ihracat odaklı devam edecek. Bunu biraz Avrupa'yla hızlandırmak istiyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde de yavaş yavaş sonuçlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız yüksek hacimli, sürdürülebilir büyüme ilk çeyrekte de devam ediyor."