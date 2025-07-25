Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos 2025 Askerlik yeri sorgulama ekranı

Ağustos 2025 celp dönemine sayılı günler kala, asker adaylarının meraklı bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak açıklamalarla birlikte, yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile er statüsündeki yükümlüler, celp dönemine ilişkin sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

AĞUSTOS 2025 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre, Ağustos 2025 celbinde silah altına alınacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü e-Devlet üzerinden duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler, bir daha sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak, daha önceki sınıflandırma dönemlerinde yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek. Bu durum, adayların sevk tarihlerine ve mazeretlerine dikkat etmeleri gerektiğini gösteriyor.

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN SORGULANIR?

2025 Ağustos askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden "Askerliğim" ekranından öğrenebilecek.

ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2025 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 07 Ağustos 2025

Er (2’nci Grup) 04 Eylül 2025

Er (3’üncü Grup) 02 Ekim 2025

ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN ALINIR?

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

