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Atama kararları Resmi Gazete'de

Orgeneral Metin Gürak'ın Genelkurmay Başkanlığına atanması ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

04 Ağustos 2023 | 08:38
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Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığına ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki atamalara göre, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki 25 general ile 7 amiral ve 63 albay da 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen getirildi.

Ayrıca, Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevden alınırken, yerine Rahmi Güney atandı.

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