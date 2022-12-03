ARA
Bist 100
5209,98
4,09%
Bist 100
Dolar/TL
18,6438
0,0023%
Dolar/TL
Euro/TL
19,6904
0,2825%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0561
0,2587%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1073,04
-0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de (3 Aralık 2022)

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de (3 Aralık 2022)

03 Aralık 2022 | 10:01
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:24
0
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de (3 Aralık 2022)
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuruluna ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Muhittin Özdemir atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt getirildi.

Ticaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata görevden alındı.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1073,04 -0,39%
  • ALTIN ONS 1790,13 -0,38%
  • BIST 100 5209,98 4,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6438 0,0023%
  • EURO/TURK LIRASI 19,6904 0,2825%
  • EURO/USD 1,0561 0,2587%
  • INGILIZ STERLINI 1,2288 0,24965%
  • JAPON YENI 136,996 0,281%
  • KANADA DOLARI 1,36714 0,17439%
  • RUS RUBLESI 62,925 -0,7492%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL