– “Amacımız, yerli ve milli üretime en üst seviyede katkı sağlamak”
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, AA muhabirine, KARDEMİR’in dünyanın 7. büyük çelik üreticisi konumundaki Türkiye’nin önemli bir kuruluşu olduğunu söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı görevi de bulunan Bayraktar, “3 Nisan’da KARDEMİR’in temelinin atılışı ve Karabük’ün kuruluşunun 85. yıl dönümünü kutluyoruz. KARDEMİR, ‘fabrikalar kuran fabrika’ unvanıyla ülkemizin ekonomisine yaklaşık bir asırdır katkı sağlayan önemli bir sanayi kuruluşu.” dedi.
KARDEMİR’in ray, tren tekeri, savunma sanayisi ve otomotiv gibi alanlarda adından söz ettirdiğini belirten Bayraktar, son yıllarda rekor üretim ve kar elde ettiklerini, “karbon nötr” bir KARDEMİR için çalıştıklarını dile getirdi.
Kurumun hedeflerine değinen Bayraktar, “Amacımız, yerli ve milli üretime en üst seviyede katkı sağlamak, stratejik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek, geri kazanımlarımızla enerjide iç karşılama oranımızı yükseltmek. Geliştirilen yeni ürünler ve artan çelik kalitesiyle pazarlama ve ihracat faaliyetlerine hız vermek. Daha çok istihdam sağlamak.” diye konuştu.
Bayraktar, birlik ve uyum içinde hedeflere emin adımlarla ulaşarak, Karabük’e ve ülke kalkınmasına daha fazla hizmet edeceklerini vurguladı.
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