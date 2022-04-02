KARDEMİR, son yıllarda yaptığı yatırımlarla savunma sanayisi ve otomotiv alanına da destek vermeye başladı.

Ağır profil ve kalın kangal üretiminde de ülkenin tek milli markası konumunda olan KARDEMİR, geçen yıl rekor üretim ve kar açıklayarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etti. Bağlı kuruluşlarıyla yaklaşık 5 bin çalışanı bulunan KARDEMİR, geçen yıl 2 milyon 439 bin ton üretim gerçekleştirdi ve 3,85 milyar lira net kara ulaştı.

Geçen yıl 424 milyon lira tutarında yatırım yapan KARDEMİR, 2021’in ikinci yarısında yurt dışına yaklaşık 35 bin ton ürün satarak 28 milyon dolar gelir elde etti. Türkiye’nin demir ve çelik üretimine önemli ölçüde katkıda bulunan KARDEMİR, “yılda 3,5 milyon ton üretim kapasitesi” hedefine doğru ilerliyor.

Her yıl 3 Nisan’da KARDEMİR’in temelinin atılışı ve Karabük’ün kuruluşunun yıl dönümü kutlanıyor.