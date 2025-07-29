Avrasya genelinde 720’den fazla girişimciyi destekleyecek

Habitat Derneği’nin Starbucks Vakfı ve Alshaya Group iş birliğiyle hayata geçirdiği EmpowerMe: Gençlik Programı, Aralık 2024’te düzenlenen Gençlik Zirvesi’yle başladı. Program, ilk yılında girişimcilik segmentiyle Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’daki genç girişimcilere ulaşarak uluslararası sahnede dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Program kapsamında genç girişimcilere ve erken aşama girişimlere, iş fikirlerini sürdürülebilir ve etkili modellere dönüştürebilmeleri için ihtiyaç duydukları beceri ve kaynaklar sağlandı. 6 ay süren yoğun eğitim süreçleri, deneyimli mentorların rehberliği, yatırımcı eşleştirmeleri ve uluslararası hızlandırma fırsatları ile gençlere kapsamlı bir gelişim alanı sunuldu. Ağ kurma ve iş birliği kültürünü merkezine alan EmpowerMe: Gençlik Programı, katılımcı gençleri sadece kendi ülkelerinde değil, bölgesel ekonomik kalkınmada da söz sahibi bireyler haline getirmeyi amaçlıyor.

Starbucks Alshaya- Avrasya Başkan Yardımcısı Figen Ilgaz, “Starbucks olarak, ‘kahveden fazlası’ ilkesinden hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmet verdiğimiz her toplulukta anlamlı bir etki yaratmak amacıyla çalışmalarımız arasında önceliklendiriyoruz. 2024 yılında Starbucks Vakfı, Alshaya Group ve Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirdiğimiz ‘EmpowerMe: Gençlik Programı’, toplumsal gelişime katkı sağladığımız kıymetli projelerimiz arasında yer alıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’daki gençlere kariyer hazırlığı ve beceri gelişimi konularında destek olmayı amaçladığımız program kapsamında üç yılda 255.000 gence ulaşmayı hedefliyoruz. Bugün bizleri bir araya getiren, programımızın “Girişimcilik” etabının son aşaması olan “Demo Day” etkinliği kapsamında üç ülkeden gelen 35 genç değişim öncüsünden oluşan 8 finalistin ilham veren fikirlerini dinlemek büyük bir mutluluk duyuyoruz. Starbucks olarak gençlerin dünyayı dönüştürme gücüne gönülden inanıyoruz. Hayallerini gerçeğe dönüştürme yolculuklarında gençlerin yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Starbucks Alshaya- Avrasya Dijital ve Pazarlama Direktörü Murat Buyurgan, “Starbucks olarak misafirlerimize benzersiz kahve deneyimi sunmak bizim için bir başlangıç; esas olan ise insanlar arasında bağ kurmak, topluluğu beslemek ve ilham vermek. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz ‘EmpowerMe: Gençlik Programı’nın girişimcilik segmentinde girişimcilik ve inovasyona destek olurken; gençlere topluma fayda sağlayabilecekleri, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edebilecekleri ve hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri bir alan sunuyoruz. 2024 yılında Türkiye’de Gençlik Zirvesi ile başlattığımız programımız 150 gönüllü genç elçi, 6 ay içinde kendi şehirlerinde düzenledikleri eğitimlerle 33.207 gence ulaştı. Bu sadece sayısal bir başarı değil; gençlerin birlikte büyüdüğü, birbirine mentorluk yaptığı bir sosyal etki zinciri demek. Programın girişimcilik fazında Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’dan gençleri bir araya getirerek sınır ötesi bir üretim ortamı sağladık. Habitat Derneği’nin rehberliğinde; Türkiye’de 45 ekipten 168 genç, Azerbaycan’da 58 ekipten 192 genç, Kazakistan’da ise 17 ekipten 68 genç hem fiziksel bootcamp’lerde hem çevrim içi hızlandırma programlarında girişim fikirlerini olgunlaştırdı. Kıymetli proje ortağımız Habitat Derneği başta olmak üzere, tüm partnerlerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, programın etkisine ilişkin şunları söyledi: “EmpowerMe: Gençlik Programı ile Avrasya’nın dört bir yanından genç girişimcileri bir araya getirerek yalnızca iş fikirlerini değil, ortak bir gelecek hayalini de büyüttük. Bu program sayesinde Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’daki gençler, birbirlerinden öğrenerek, sınırları aşan bir iş birliği ve dayanışma modeli ortaya koydu. Girişimcilik yolculuklarında attıkları adımlar, yalnızca kendi hayatlarını değil, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını da dönüştürme gücüne sahip. Gençler artık yalnızca yarının değil, bugünün de liderleri; onların yarattığı bu ivme, Avrasya ekonomisinin geleceğini şekillendirecek. EmpowerMe: Gençlik Programı ile ulaştığımız yüksek katılım ve etki, gençlerin cesaretinin ve yaratıcılığının doğru desteklendiğinde neleri başarabileceğinin açık bir göstergesidir. Bu hareketin Avrasya’dan dünyaya yayılan güçlü bir değişim dalgasına dönüşeceğine yürekten inanıyoruz.”

Avrasya Ekonomisinin Geleceği Genç Girişimcileri Destekliyor



Starbucks Vakfı ve Alshaya Group’un desteğiyle, Habitat Derneği tarafından Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’da hayata geçirilen EmpowerMe: Gençlik Programı Girişimcilik Segmenti, 15-30 yaş arasındaki genç girişimcilere destek vererek bölgesel girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor. Üç yıl sürecek program kapsamında 240’tan fazla girişim ve 720’den fazla girişimcinin ihtiyaç duyduğu beceri ve kaynaklara erişmesi hedefleniyor. İlk yılında Avrasya’daki gençlerden büyük ilgi gören program, beklentilerin üzerine çıkarak güçlü bir başlangıç yaptı.

Mart ayında başlayan girişimcilik segmenti kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’da girişimcilik bootcamp’leri ve hackathon’lar düzenlendi. Bu etkinliklere 120 girişim ve 428 genç girişimci katıldı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda seçilen 14 takım, iki ay süren uluslararası girişim hızlandırma programına dahil oldu. Bu süreçte katılımcılar, birebir mentorluk, iş modeli geliştirme, yatırımcı ağlarına erişim ve prototipleme desteği gibi çeşitli imkanlardan yararlanarak girişimlerini büyütme fırsatı buldu.

Hızlandırma süreci boyunca genç girişimcilerin sunduğu çözümler, dijitalleşen iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verirken sosyal etki odaklı yaklaşımlarıyla da öne çıktı. Programın sonunda yapılan ikinci jüri değerlendirmesi sonucunda 8 başarılı takım, İstanbul’da düzenlenen EmpowerMe: Genç Girişim Demo Day’e katılmaya hak kazandı. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ın farklı şehirlerinden gelen 30 genç girişimci, Avrasya girişimcilik ekosisteminin önde gelen uzmanları ve yatırımcıları karşısında iş fikirlerini sunma imkânı buldu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci Türkiye’den yenilikçi glikoz izleme cihazı olan (CGM) LumoGluco girişimi 10.000 USD, ikinci Azerbaycan’dan şirketlere özel günlerde daha keyifli deneyimler sunan kurumsal hediyeleşme platformu Tada girişimi 5.000 USD, üçüncü ise Kazakistan’dan hava kalitesini gerçek zamanlı olarak izlemesine ve geliştirilmesine yardımcı olan çevre teknoloji girişimi Nauanix 2.500 USD ödülünün sahibi oldu.

EmpowerMe: Gençlik Programı, yalnızca gençlerin girişimlerini büyütmelerine destek olmakla kalmıyor; aynı zamanda bölgesel girişimcilik ekosistemine yeni fırsatlar sunarak geleceğin başarılı iş liderlerinin yetişmesine katkı sağlıyor. İlk yılında 120 girişime destek veren program, önümüzdeki yıllarda büyüyen mezun ağıyla birlikte bölgesel bir genç girişimcilik destek ağı oluşturmaya devam edecek.