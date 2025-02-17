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Avro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi

Avro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası geçen yılın aralık ayında 15,5 milyar avro oldu. Aynı dönemde Türkiye bölgeye 8,9 milyar avro ithalat, 8 milyar avro ise ihracat gerçekleştirdi.

17 Şubat 2025 | 17:47
Avro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Aralık 2024 uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 209 milyar avro, ithalatı ise yüzde 3,9 yükselerek 192,7 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 16,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat geçen yıl aralıkta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artışla 226,5 milyar avro, ithalat ise yüzde 3,8 yükselişle 211 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası aralıkta 15,5 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ticaret fazlası 2024'te Avro Bölgesi'nde 176,9 milyar avro, AB'de 150,1 milyar avro olarak belirlendi. Aralık ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 41,6 milyar avro ile ABD, 23,4 milyar avro ile İngiltere, 16,6 milyar avro ile Çin, 14,7 milyar avro ile İsviçre ve 8,9 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 40,2 milyar avro ile Çin, 26,1 milyar avro ile ABD, 12,7 milyar avro ile İngiltere, 10,3 milyar avro ile İsviçre, 8,6 milyar avro ile Norveç ve 8 milyar avro ile Türkiye olarak tespit edildi. AA

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