Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu (Temmuz 2025)

TCMB'nin ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) da faiz kararını açıkladı.

Yıl başından bu yana dört toplantıda faiz indiren ECB, bu kez, beklentilere paralel şekilde, faizi yüzde 2'de sabit tuttu.

Beklentiler ECB'nin temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine ara vereceği yönündeydi. Bankanın bir sonraki faiz indirimini eylül ya da aralık ayındaki toplantılarında yapacağı üzerinde duruluyor.

Yapılan resmi açıklamada, küresel ticaret gerilimlerinin ekonomik görünüm üzerindeki riskleri artırdığı vurgulandı.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, Haziran ayında ECB’nin hedeflediği yüzde 2 seviyesine ulaştı. Buna rağmen, ECB yetkilileri temkinli duruşunu koruyor.

Kararın ardından ECB Başkanı Christie Lagarde'ın konuşması başladı.

Lagarde'ın açıklamalarında dikkat çeken başlıklar şöyle:

"Anket verileri genel olarak ılımlı bir genişlemeye işaret ediyor. Güçlü işgücü piyasası, artan reel gelirler ve sağlam özel sektör bilançoları tüketimi destekliyor. Kolaylaşan finansman koşulları iç talebi destekliyor. Euro Bölgesi enflasyon görünümü her zamankinden daha belirsiz. Euro Bölgesini ve ekonomisini güçlendirmeliyiz. Özellikle uzun vadeli tahvillerde yukarı yönlü bir hareketlilik var.

Para politikasını belirlemek için elimizdeki verilere bakacağız. Güçlenen euro, enflasyonu beklenenden daha fazla düşürebilir. Döviz kuruyla ilgili bir hedefimiz bulunmuyor. İzliyoruz. Döviz kurlarını tahminler açısından önemli olduğu için izliyoruz.

Temel enflasyon göstergeleri enflasyonun hedefte istikrara kavuşacağını gösteriyor.

Ticaret müzakerelerinin gidişatını yakından takip ediyoruz.

Avrupa Merkez Bankası şu an için Haziran ayındaki baz faiz oranına güveniyor. Risk değerlendirmesine biraz daha odaklanmamız gerektiğine karar verdik.

ECB, enflasyonun yüzde 2 seviyesinde olmasıyla iyi bir noktada. Büyüme, baz çizgisinde, hatta daha iyi."